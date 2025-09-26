В Москве утвердили ключевые проекты для поддержки креативных индустрий

Власти столицы утвердили проект "Москва - город кино", кластер видеоигр и анимации и другие инициативы в качестве ключевых для поддержки креативных индустрий. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

© РИА Новости

«Утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий, среди них: проект "Москва - город кино"; создание кластера видеоигр и анимации; проведение крупных международных мероприятий», — написал мэр.

Он отметил, что креативные индустрии охватывают кино, дизайн, моду, видеоигры, арт, архитектуру, издательское дело, рекламу и другие направления. Предпринимателям помогает Агентство креативных индустрий. Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 трлн рублей, всего в столице в ней работают порядка 1,4 млн человек. Москва формирует больше половины валовой добавленной стоимости креативных индустрий России и известна десятками креативных кластеров, которые успешно развиваются как частным бизнесом, так и городом.

«В планах - организация участия столичных креативных компаний в зарубежных выставках, в том числе в Индии, Индонезии, Китае и Саудовской Аравии. По поручению президента России Владимира Путина готовим предложения для долгосрочной стратегии развития креативной экономики РФ», — добавил Собянин.

Как отмечается в материалах мэра и правительства столицы, сегодня в Москве действует свыше 113 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий. Порядка 80% занятых в креативных профессиях в Москве - специалисты в области культуры и искусства, информационно-коммуникационных технологий, рекламы и маркетинга, связей с общественностью, архитектуры и дизайна.