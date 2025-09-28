Российский боец снимется в голливудском боевике с Дэнни Трехо

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) занят в одной из ролей голливудского боевика с участием Дэнни Трехо. О своей работе в кино спортсмен рассказал в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

© globallookpress

Шара Буллет сыграл преступника в короткометражном фильме, производство которого решено продолжить до полного метра.

«Больше недели съемки были, я в Америку летал, в Голливуд <...>, я был в роли убийцы. <…> Создавали <...> фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, ещё раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры», — сказал Магомедов.

Шара Буллет признался, что Дэнни Трехо - один из его любимых актеров.

«И он моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник», — добавил Магомедов.

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.

Магомедову 31 год. На его счету 16 побед и 1 поражение в ММА.