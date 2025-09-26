Названо место проведения премьеры фильма «Авиатор»

Премьера фильма "Авиатор" по одноименному роману писателя Евгения Водолазкина режиссера Егора Михалкова-Кончаловского состоится на исторической сцене Национального драматического театра России (Александринского театра) в Санкт-Петербурге и кинотеатре "Октябрь" в Москве. Об этом во время паблик-тока с создателями фильма "Авиатор" в рамках VI Федерального форума-фестиваля "Российская креативная неделя" сообщил генеральный продюсер картины Сергей Катышев.

© unsplash

«Премьера "Авиатора" пройдет в Санкт-Петербурге на исторической сцене Александринского театра и в Москве - в кинотеатре "Октябрь". Ранее мы хотели представить фильм в культурно-образовательном центре и арт-пространстве "Дом Кранкенгагена". Однако мы столкнулись с большим спросом со стороны людей, которые хотят прийти на премьеру, и поняли - все просто не вместятся туда, поэтому поменяли наше решение», — сказал он.

С "Домом Кранкенгагена" связаны многочисленные мифы и легенды, одной из которых посвящен рассказ писателя Евгения Водолазкина. Говоря о проекте, Катышев добавил, что посетителей ожидает 5 тыс. квадратных метров, которые будут посвящены образованию в области кино и обсуждению кинематографа.

«Здесь будет большой театральный зал, кинозал, лекторий и множество помещений для различных мастер-классов и активностей. Мы обязательно покажем "Авиатора" и там, но позже. Полноценно мы откроемся в следующем году», — добавил он.

Сам фильм "Авиатор" Катышев назвал "открытием российской киновселенной". По словам продюсера, бюджет картины составляет более 500 млн рублей. Кроме того, команда проекта готовит к выпуску каталог фотографий, сделанных на съемочной площадке.

Егор Кончаловский в свою очередь отметил, что для него было важно донести идею, что всегда можно сделать то, что ты не закончил в другой жизни: долюбить, достроить, полететь. Он подчеркнул, что любое кино - это коллективное творчество, где каждый участник расставляет собственные акценты.

«В этом плане я очень благодарен Сергею Катышеву и Евгению Водолазкину, с которыми нам удавалось слышать друг друга», — обратил внимание он.

В экранизации Егора Михалкова-Кончаловского снялись Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Николай Евстафьев, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский и Илья Коробко. Кроме того, одну из своих последних ролей исполнила Евгения Добровольская, известная по картинам "На тебя уповаю", "Клетка для канареек" и "Артистка". Музыку к фильму написал Максим Фадеев. "Авиатор" выйдет в прокат 20 ноября 2025 года.

О Российской креативной неделе

Формат "Российской креативной недели" был запущен в 2020 году. Тогда же была учреждена первая Национальная премия в сфере креативных индустрий. В последующие годы форум стал площадкой для диалога между властью, бизнесом и профессиональным сообществом, обсуждения законодательных инициатив, развития профильного образования и инфраструктуры.

ТАСС - генеральный информационный партнер.