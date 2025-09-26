Стартовали съемки боевика «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом

Начались съёмки фильма «Пчеловод 2» — продолжения знаменитого боевика с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Об этом сообщил режиссёр картины Тимо Тьяджанто («Никто 2») на своей странице в соцсети.

Главный герой боевика — Адам Клэй, который живёт в пригороде и разводит пчёл. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, которая становится жертвой кибермошенников. Из-за случившегося она сводит счёты с жизнью, а Адам решает отомстить обидчикам. О чём будет рассказывать вторая часть, пока неизвестно.

© Соцсети Тимо Тьяджанто

Помимо Стэйтема, в картине сыграют Джереми Айронс («Борджиа») и Яра Шахиди («Обмани меня»). «Пчеловод» вышел в 2024 году и был тепло принят как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 71% свежести от обозревателей и 92% от зрителей. Картина также хорошо показала себя в мировом прокате, при бюджете около $ 40 млн собрала $ 162 млн.