Стоит ли смотреть сериал «Москва слезам не верит»?

Пляски на великом

В ремейке классики, на которой выросло несколько поколений, нет ничего криминального. На Западе пересняли ведь условного «Лило и Стича» – и получилось вполне прилично. Но переосмысление фильма «Москва слезам не верит» даже на бумаге казалось сомнительным. На месте режиссёра автор «Слова пацана» Жора Крыжовников, одну из главных ролей исполняет популярный блогер Маш Милаш, в каждом эпизоде — танцы под хиты 90-х от «Комбинации» и «Пропаганды».

Ощущение, что сериал снимали не для того, чтобы выплеснуть творческую идею. А скорее для того, чтобы пошуметь. Премьера действительно вышла громкой: в топах популярности «Москва слезам не верит» вот уже три недели не опускается ниже четвёртого места. Вот только популярность сомнительная и сопровождается гневными отзывами. После четырёх эпизодов негодование вполне понятно: у сериала есть знакомые название и сюжетная канва, но нет ни капли душевности.

«Москва слезам не верит»: главное о сериале

Название: «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

Режиссёр: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская.

Актёры: Анастасия Талызина, Тина Стойилкович, Мария Камова и другие.

Дата выхода: 4 сентября 2025 года.

Жанр: мелодрама, драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

«Москва слезам не верит»: где смотреть?

В онлайн-кинотеатре Wink выходит по одному эпизоду в неделю, уже доступны четыре эпизода. Финал сезона намечен на 23 октября.