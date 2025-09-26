Что известно о третьем сезоне аниме «Дандадан»

Аниме «Дандадан» продлили на третий сезон сразу после финала второго. Бодрый экшен о школьниках с суперспособностями, инопланетянах и злобных духах, наполненный похабными шутками, был хорошо принят критиками и зрителями. Более того, предыдущая часть завершилась недосказанностью, что только подогревает интерес зрителей в ожидании продолжения. Чем закончился второй сезон аниме «Дандадан», известна ли дата выхода третьей части и о чем будет продолжение — в материале «Ленты.ру».

Аниме-сериал «Дандадан»: главное

Страна: Япония.

Оригинальное название: Dandadan.

Первоисточник: манга «Дандадан» Юкинобу Тацу.

Жанр: сенен, фантастика, боевик, комедия.

Режиссер: Фуга Ямасиро, Абель Гонгора.

Студия: Science SARU.

Сезоны: 3.

Серии: в 1-м и 2-м сезонах вышло 24 серии.

Длительность одной серии: 24 минуты.

Рейтинг: «Кинопоиск» — 8,7, IMDb — 8,3.

Где смотреть: «Амедиатека», Netflix, Crunchyroll.

Аниме-сериал «Дандадан» — экранизация одноименной манги Юкинобу Тацу в жанре сенен. В центре истории — подростки, которые не только верят в призраков, НЛО и мифических существ, но и все время сталкиваются с ними в реальности.

Тайтл сочетает в себе абсурдный юмор, динамичное повествование, яркий визуальный стиль, шумные поединки с монстрами и романтику. Сюжет наполнен отсылками к легендам и мифам, а еще к культовым произведениям японской и западной поп-культуры, например, к сериалам «Ультрамен» и «Гандам», фильмам «Чужой» и «Назад в будущее».

Вышло уже два сезона, в каждом — по 12 серий. В сентябре 2025 года «Дандадан» официально продлили на третий сезон.

Продолжается и выпуск оригинальной манги «Дандадан». История выходит с августа 2021 года на онлайн-платформе Shonen Jump+ и насчитывает уже более 20 томов.

Дата выхода третьего сезона

О производстве третьего сезона аниме-сериала «Дандадан» официально сообщила студия — разработчик тайтла Science SARU («Руки прочь от кинокружка», «Человек-дьявол: Плакса»). Официальная информация появилась в сентябре 2025 года, сразу после того как завершился второй сезон.

Точной даты премьеры пока нет, поклонникам остается лишь следить за новостями в официальных источниках.

Дата выхода неизвестна. Предполагается, что 3-й сезон аниме «Дандадан» покажут либо в 2026-м, либо в 2027 году.

В пользу более раннего срока говорит то, что между анонсом второго сезона и началом его показа прошло примерно полгода. О продолжении объявили в декабре 2024 года, а премьера состоялась в июле 2025 года.

Однако поклонники тайтла опасаются, что дату выхода могут сдвинуть на 2027 год. Потенциальная причина задержки — другие проекты студии Science SARU. В 2026 году ожидается выход двух аниме-сериалов: «Призрак в доспехах» по одноименной манге Масамунэ Сиро и «Ведьма из Монголии» по манге «Шатер чародея» автора под псевдонимом Томатный Суп.

Трейлер

Трейлер к третьему сезону «Дандадана» еще не вышел. Скорее всего, его выпустят ближе к премьере.

Пока что студия поделилась только постером — на нем изображены главные герои и их помощница нэко-кошка.

Главные герои

Момо Аясэ — школьница, которая верит в призраков и магию, обладает сверхъестественными способностями, например, может видеть духов и управлять аурами людей и существ. Она умная, веселая, общительная и смелая, иногда вспыльчивая, готова прийти на помощь друзьям и родным в любой ситуации.

Кэн «Конспирун» («Окарун») Такакура — школьник, увлечен темой НЛО и теориями заговора, друг Момо Аясэ. Еще в начале первого сезона в него вселился дух Турбобабки — супербыстрого призрака. В обычных обстоятельствах Конспирун ведет себя скромно и тихо, но в битвах активирует силу Турбобабки и без промедления бросается защищать товарищей. Конспирун — полный тезка японского актера Кэна Такакуры, который очень нравится Момо.

Сэйко Аясэ — медиум, бабушка Момо Аясэ. Красивая моложавая женщина, которая заботится о Момо и ее друзьях. Именно к Сейко школьники обращаются, когда им нужна помощь в битве с очередным существом. Может видеть духов, сильна в гаданиях и обладает невероятным даром убеждения.

Турбобабка — злобное существо в образе старухи, одна из первых антагонистов «Дандадана». Невероятно быстрая старушка, которая, кроме прочего, умеет телепортироваться и накладывать проклятия. В первом сезоне была заключена в куклу японской кошки манэки-нэко.

Айра Сиратори — популярная в школе Момо и Кэна девушка, которая провозглашает себя «избранной» и решает избавиться от Момо, видя в ней приспешницу дьявола. В итоге в Айру вселяется дух Пляшущего Шелка — сверхъестественного существа, способного опутывать все вокруг своими волосами.

Дзин Эндзедзи (Дзидзи) — друг детства Момо и ее первая любовь. Способен видеть призраков, но магией и экстрасенсорными способностями не владеет. Во втором сезоне в него вселяется Злой Глаз (Evil Eye) — злобный дух, для которого спортивный и выносливый Дзидзи оказывается идеальным сосудом.

Сюжет

Первый сезон

Первый сезон «Дандадана» выходил с 4 октября по 20 декабря 2024 года. Состоит из 12 эпизодов, в них показаны события 1-34 глав оригинальной манги. Адаптированы арки «Турбобабка», «Пляшущий Шелк», «Серпо», частично «Проклятый дом».

История начинается со знакомства главных героев — старшеклассников Момо Аясэ и Кэна Такакуры. Однажды Момо спасла Кэна от издевательств школьников, и они разговорились.

Оказалось, что героев объединяет любовь к сверхъестественному и паранормальному. Но между ребятами возник спор, ведь Момо верит в призраков, но отрицает существование инопланетян, а Кэн верит в инопланетян, но отрицает существование призраков.

Чтобы выяснить, на чьей стороне правда, приятели отправляются на прогулку по жутким местам: Момо — в заброшенную больницу, убежище НЛО, а Кэн — в туннель с призраками. Правы оказываются оба.

Герои сталкиваются с могущественными и опасными паранормальными сущностями, в которых не верили. Момо похищают жуткие инопланетяне, которые собирают для своих нужд человеческие гениталии. Кэну же приходится сражаться с призраком крайне быстрой и озлобленной Турбобабки, которая накладывает на парня проклятие.

Школьники чудом выбираются из передряги, однако их злоключения только начинаются. Момо и Кэну еще не раз придется столкнуться с Турбобабкой, а также встретиться с нечеловеческими сущностями вроде краба-самурая, богомола-креветки, антропоморфной анатомической модели и другой нечисти.

В последних сериях первого сезона Момо и Конспирун сближаются с Дзидзи — другом и первой любовью Момо. Дзидзи просит у приятелей помощи: парню кажется, что он видел призраков в собственном доме. Герои решают помочь ему изгнать духов.

Второй сезон

Второй сезон «Дандадана» выходил с 3 июля по 19 сентября 2025 года. В нем 12 серий, экранизированы 34-71 глава манги. Это арки «Проклятый дом», «Злой глаз» и «Кайдзю».

В этом сезоне друзьям приходится противостоять странной семье, которая уже 200 лет поклоняется гигантскому червю и приносит в жертву людей. Затем в тело Дзидзи вселяется дух Злой Глаз — призрак принесенного когда-то в жертву мальчика, мастерски манипулирующий чувствами и эмоциями людей.

Кульминация сезона — битва подростков с огромным монстром кайдзю. Тайну кайдзю оставили нераскрытой, и, вероятно, его историю расскажут уже в третьем сезоне.

О чем будет третий сезон

В третьем сезоне «Дандадана», скорее всего, создатели экранизируют мангу с 72-й главы. Количество серий пока неизвестно. Точной информации о деталях сюжета тоже нет.

Исходя из концовки второго сезона, ожидается, что в продолжении завершат арку «Кайдзю» об огромном таинственном монстре.

Если следовать манге, дальше идет довольно объемная арка «Космические глобалисты» (главы 74-120). Она рассказывает о группе инопланетян, мечтающих уничтожить Землю, — и главным героям придется противостоять этим монстрам.

Производство

Адаптирует оригинальную мангу «Дандадан» небольшая творческая студия Science SARU. В числе их работ — «Человек-дьявол: Плакса» (2018), «Руки прочь от кинокружка» (2020), «Блюз машины времени о четырех с половиной татами» (2022), «Скотт Пилигрим жмет на газ» (2023) и новая адаптация культовой манги «Призрак в доспехах» (2026).

Над «Дандаданом» работают режиссеры Фуга Ямасиро («Блюз машины времени о четырех с половиной татами», «Руки прочь от кинокружка» и Абель Гонгора («Скотт Пилигрим жмет на газ») и сценарист Хироси Секо («Атака титанов», «Магическая битва»).

С самого начала аниме выглядит ярким, безумным, быстрым. И это не в последнюю очередь заслуга режиссеров. Как рассказывал Фуга Ямасира, для него основной задачей было сохранить бодрую атмосферу манги, за которую ее так полюбили читатели, и передать эти эмоции зрителям аниме.

Кроме того, постановщик по-особенному подошел к цветовой гамме персонажей, в особенности антагонистов вроде инопланетян и духов.

«Я хотел, чтобы инопланетяне были более холодными и неорганичными, а призраки — более теплыми и похожими на людей. Для инопланетян был прописан синий цвет, для призраков — красный, — Фуга Ямасира, режиссер "Дандадана". — Таков был изначальный план, хотя позже в сериале все начало перемешиваться. Но я действительно думаю, раз некоторые из призраков когда-то были людьми, то они не совсем машины для убийств, как инопланетяне. Некоторые инопланетян просто приходят, чтобы убивать. Духи и призраки же, как правило, на стороне людей».

Над музыкой для «Дандадана» работал японский композитор Кэнсукэ Усио («Человека-бензопила», «Человек-дьявол: Плакса»). В опенинге первого сезона звучит запоминающийся и вирусный трек Otokone группы Creepy Nuts, в эндинге — композиция TAIDADA от ZUTOMAYO. Второй сезон открывает On the Way от AiNA THE END, в финале звучит Something's Wrong with Them от WurtS.

Где смотреть

В России «Дандадан» доступен в «Амедиатеке», «Кинопоиске», Okko. Есть версия на японском языке с русскими субтитрами, а также дубляж от команды «Студийная банда».

За рубежом «Дандадан» транслируют Netflix и Crunchyroll. В России библиотеки этих онлайн-кинотеатров недоступны.