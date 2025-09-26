Изначально культовое платье из «Красотки» должно было быть черным. Режиссер считал, что красный не подойдет рыжеволосой Джулии Робертс. Однако художница по костюмам Мэрилин Вэнс настаивала: нужен именно красный, но правильного оттенка. Чтобы его подобрать, актрису фотографировали при разном освещении, пока не нашли нужный тон, подчеркивающий ее красоту.

К образу добавили роскошное колье с рубинами стоимостью около 250 тысяч долларов. Украшение охранялось вооруженным охранником прямо на съемках. А знаменитая сцена, в которой герой Ричарда Гира неожиданно закрывает шкатулку – была чистой импровизацией, но ее оставили в финальный монтаж.

Впоследствии красное платье стало одним из самых узнаваемых нарядов в истории кино. В 2014 году его выставили в Музее Виктории и Альберта в Лондоне как пример культового костюма.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @fame_whisper.