Крымские Канары: как снимали фильм «В поисках капитана Гранта»

40 лет назад Станислав Говорухин создал фильм «В поисках капитана Гранта. Съемки многосерийного кино проходили в самых разных местах. География и секреты творческого процесса в материале MIR24.TV.

Первую экранизацию романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта осуществил режиссер Владимир Вайншток на «Мосфильме в 1936 году. Полнометражная черно-белая картина с музыкой Исаака Дунаевского сразу полюбилась зрителям.

Однако время шло, киноиндустрия развивалась, да и поколение успело уже смениться. Поэтому во избежание путаницы Станислав Говорухин изменил оригинальное название на «В поисках капитана Гранта, и в течение 1985 года успел отснять семь серий на базе Одесской киностудии и болгарской киностудии «Бояна. Максим Дунаевский сделал современные аранжировки к узнаваемым темам своего отца.

Локации съемок должны были поражать в кадре живописностью пейзажей южных континентов и Франции, поэтому съемочная группа изрядно поколесила по СССР и Болгарии, заехав даже в Париж, чтобы запечатлеть набережную Монтебелло на берегах Сены.

Сейм вместо Сены

Однако в первой серии зрители видят в самом начале не предместье Парижа, а пойму реки Сейма. Сцену с воздушным шаром, в котором летит Жюль Верн со своим другом Надаром, придумали сценаристы для завязки действия. Рукопись разлетается над поймой в окрестностях горы Ивана Рыльского. На заднем плане можно разглядеть очертания Свято-Николаевского монастыря. И детишки бегут за шаром по курской земле, а вовсе не по Елисейским полям.

Крымские Канары

Если Курской области суждено было превратиться во французские пасторали, то окрестностям береговой линии в Гурзуфе досталась еще более экзотическая роль. Аю-Даг и парные скалы Адалары в начале путешествия смиренно изображают Канарские острова, а потом побережье Южной Америки. В финале и вовсе бухта, где расположен дом-музей Чехова, превратится в остров Табор. Конечно, кадр выстроен так, что местность кажется совершенно необитаемой.

Аю-Даг, несмотря на небольшую высоту (всего около 570 метров), всегда был привлекателен для художников. С развитием прогресса его окрестности облюбовали уже не только люди с мольбертами, но и с камерами. Лагерь «Артек тоже становится местом для съемок, а порой даже одним из главных «героев книг и фильмов.

Скала Шаляпина находится рядом с Аю-Дагом. Перед Октябрьской революцией легендарный бас приобрел этот голый скальный участок над морем за 10 тысяч рублей, но потом навсегда уехал из России. Когда-то туда мог спокойно попасть любой, но в последние годы территория стала закрытой. Теперь подняться туда можно исключительно через лагерь «Артек. Безусловно, местным жителям, которые с детства привыкли там рыбачить и нырять, такое положение дел не нравится.

Скалы Адалары, своеобразные природные застывшие «близнецы, тоже манят туристов, но и к ним, согласно нынешним правилам, по воде нельзя приближаться ближе, чем на 70 метров.

Ай-Петри и Домбай: как стать Андами

Говорухин в своем приключенческом детском фильме показал Крым в непривычном виде зимой. Переход по снежным перевалам в Андах снимали на Ай-Петри, самой высокой горе полуострова. Группа забралась на отметку в 1100 метров. Ради захватывающих кадров пришлось сделать искусственную лавину. Деревянные щиты установили на склоне с помощью канатов, нагребли на них много снега, а потом крепления обрубили. К счастью, обошлось без пострадавших. И хотя процесс контролировали профессиональные альпинисты, риск был колоссальным.

Снежные пейзажи Крыма нужно было как-то приукрасить. Для этого отправились на Кавказ, и Алибекский ледник Домбая по воле режиссера превратился в самый знаменитый хребет Южной Америки.

Болгарская Патагония

Австралию, Новую Зеландию и Патагонию заменила Болгария. Актерам пришлось карабкаться по склонам карстовой пещеры Проходны. Она находится сравнительно недалеко от столицы: всего 112 километров до Софии. Ближайшее село Карлуково в 2 километрах. Это естественный скальный мост длиной в 262 метра. Высота сводов 45 и 35 метров, поэтому пещера считается самой высокой в стране. Самое примечательное два огромных сквозных отверстия вытянутой формы в верхней части: их называют «глаза Бога.

В шестой серии, когда главным героям грозит смертельная опасность в плену у людоедов, они убегают по горам «Белоградчишки скали, как называют эти окрестности города Белоградчика. Горный массив с причудливыми формами пород простирается почти до Сербии, которая находится всего в 40 километрах. Анджей Вайда, Василий Ливанов и многие другие режиссеры не раз приезжали сюда на натурные съемки настолько интересен местный рельеф.

Фильм Станислава Говорухина должен был пробудить желание у детей читать книги: именно этого он пытался добиться, создавая яркие запоминающиеся сцены. Семь серий получились динамичными и максимально близкими по духу книгам Жюля Верна. Сейчас достаточно компьютерных спецэффектов, а тогда за каждым эпизодом стоял огромный труд, ведь нужно было добираться до разных мест, чтобы зритель поверил, как сложно выжить в дикой природе.