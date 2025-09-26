Звезда «Андора» сыграет в «Хрониках Нарнии»

На подкасте We’re Not Kidding with Mehdi & Friends гостем стала звезда сериала «Андор» Дениз Гоф. Она рассказала, что сыграет в новой адаптации культового романа Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».

Актриса отметила, что, как и в «Андоре», воплотит на экране отрицательного персонажа. Кого конкретно сыграет Гоф, пока неизвестно. Не исключено, что ей может достаться роль тети Летти, которая мешала героям оригинального романа.

«Снимаюсь в фильме Греты Гервиг под названием "Хроники Нарнии". Играю там кого-то злого, но это нормально — такие персонажи подходят для детской аудитории».

Съёмки фильма «Хроники Нарнии» от Netflix стартовали 9 августа. Постановщицей картины выступает Гретта Гервиг, режиссёр «Барби». Роль мудрого льва Аслана должна сыграть Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит Эмма Маки («Половое воспитание»). Премьера картины состоится 26 ноября 2026 года.