Какие фильмы и сериалы представил Институт развития интернета

В кинотеатре "Художественный" 25 сентября состоялась презентация нового сезона Института развития интернета (ИРИ). На ней были представлены, например, тизер сериала "Полдень" по произведению братьев Стругацких, постеры сериалов "Айда!" и "Дорогой Вилли". А генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер компании Елена Лапина рассказали о ключевых трендах смотрения, наиболее популярном контенте, который они поддерживают, и представили более 80 проектов разных жанров и форматов, что в ближайший год выйдут на платформах и в соцмедиа.

В начале презентации поделились цифрами. В 2023-2025 гг. ИРИ поддержал свыше 1000 проектов на сумму 63 млрд рублей - уже вышел 671 из них. Заявки на конкурсы ИРИ подавались из 84 регионов в 2023-2025 годах, в том числе из новых регионов. Съемки проектов ИРИ проходили во всех 89 регионах России. Проекты ИРИ регулярно принимают участие в российских и международных фестивалях и конкурсах. С 2023 года проекты ИРИ получили 340 наград, из которых 90 - международные.

Согласно представленным данным, смотрение российского контента увеличилось. По данным Mediascope, на всех платформах российские сериалы стали смотреть на 5% больше, а время смотрения российских сериалов увеличилось на 7% (чем в сезоне 23/24). Проекты "живут дольше", сохраняя зрительский интерес.

По данным Mediascope, количество уникальных устройств, с которых смотрели проекты ИРИ, увеличилось более чем на 30% по сравнению с сезоном 23/24 и составляет 7,3 млн устройств, а время смотрения проектов ИРИ на онлайн-платформах на одном устройстве составляет 2 часа 20 минут в месяц (на 5 минут больше, чем в сезоне 23/24).

По данным ИРИ и Mediascope, топ-10 проектов ИРИ в сезоне 24/25 по просмотрам в соцсетях и на онлайн-платформах: "Последний богатырь. Наследие" (START, Россия 1), "Ландыши. Такая нежная любовь" (Wink, СТС), "Любопытная Варвара" (Wink, Иви, START), "Между нами химия" (Wink, KION, Кинопоиск), "Злые люди" (PREMIER, Okko, Wink, KION, Иви, НТВ), "Плевако" (PREMIER, Okko, Wink, KION, Иви, НТВ), "Враг у ворот" (Иви, Кинопоиск, KION), "По следу зверя" (Wink, Иви), "Молот ведьм" (START, Okko, PREMIER), "Министерство всего хорошего" (Okko).

Более 75% досматриваемости у сериалов "Любопытная Варвара" и "На сопках Маньчжурии", 50-75% - "Таганрог", "Ополченский романс", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Многогранники", "Эль Русо", "Враг у ворот" и других. В сезоне 2024-2025 на ТВ вышло 24 проекта ИРИ. По данным Mediascope, наиболее популярные проекты, согласно доле проектов в день показа: "Последний богатырь. Наследие" (Россия 1), "Адмирал Кузнецов" (Россия 1), "Значит, нам туда дорога" (Россия 1), "Ополченский романс" (НТВ), "Александр I" (Россия 1), "Артист с большой дороги"(Россия 1).

В 2025 году по сравнению с тем же периодом 2024 года заметно вырос интерес пользователей к военному, историческому и детскому контенту. По прогнозу на 2026 год, они также останутся в тренде.

Что касается премьер сезона, на презентации представили историческую драму "Константинополь" (Иви, НТВ) о том, что без Родины нет будущего, музыкальную драму "Ландыши. Вторая весна" (Wink) - продолжение одного из самых популярных и обсуждаемых проектов последних лет - "Ландыши. Такая нежная любовь", которая расскажет о новых испытания для Кати и Лeхи.

В работе сериалы "Трудно быть богом" (Wink, НТВ) и "Полдень" (Okko, KION) по вселенной братьев Стругацких, а также фэнтези-сериал под рабочим названием "Молодая Яга" (Кинопоиск) о судьбе, ответственности и взрослении двух сестер.

Стало больше историй о нашей сегодняшней жизни и о тех событиях, которые нас окружают. Среди представленных проектов - детективная комедия "Чудо" (PREMIER) о том, как лейтенант полиции внедряется в группу анонимных алкоголиков, чтобы найти утраченное царское сокровище, или история о том, что алкоголизм - путь в никуда, медицинская драма "Фулл Хаус" (PREMIER) про личное взросление и профессиональное становление хирурга-трансплантолога в провинциальном городе, спортивная драма "Игра на вылет" (Wink) о талантливой девушке, борющейся за свое будущее в мире большого спорта, драмеди "Мой папа - мэр" про непростые взаимоотношения политика, который планирует победить на ближайших выборах мэра, и дерзкой воспитанницы детского дома, драмеди "Гордость" о вынужденном союзе непохожих друг на друга героев, ситком "Горизонт событий" в рамках Десятилетия науки и технологий о молодом физике, стоящем перед выбором между научной карьерой и личными отношениями.

ИРИ продолжает поддерживать проекты на одну из ключевых тем последних лет - СВО. Это не только про то, что происходило и происходит в зоне конфликта, но и истории про тех, кто вернулся из зоны боевых действий и начинает новую жизнь. Этим событиям посвящены следующие сериалы: военные драмы "СВОИ" (Кино1ТВ, KION, Первый канал) о добровольцах, проникающих в зону бедствий и спасающих жизни во время боев за Мариуполь весной 2022 года, "10 историй о любви и смерти" (Кино1ТВ, Okko, Первый канал) - десять новелл написаны по воспоминаниям военного корреспондента Семена Пегова о людях, которых автор лично встречал, работая на Донбассе с 2014 года, драма о военном медике "Марик" (KION, НТВ), который потерял привычную жизнь и вынужден начинать все с сначала, шпионский детектив "Центурия" (Кино1ТВ, KION, Okko, Первый канал) о борьбе с западной агентурной сетью, вербующей в свои ряды подростков.

Среди поддержанных ИРИ проектов об исторических личностях в новом сезоне выйдут: "Князь Андрей" (Смотрим, Кинопоиск, Россия 1) о жизни князя Андрея Боголюбского, который превратил Владимиро-Суздальское княжество в одно из самых могущественных княжеств на Руси, "Царь ночи" (PREMIER) о личной трагедии семьи на фоне политических интриг и заговоров начала ХХ века, "Новороссия. Потемкин" (Кино1ТВ, Первый канал) о роли князя Григория Потемкина в истории России, "Околоточный" (Иви, НТВ) о расследовании околоточным надзирателем страшного преступления в конце XIX века в маленьком городе.

В линейке исторических ретро-проектов ИРИ две полноценные саги: историческая драма "Порода" - это история донбасской семьи в течение нескольких десятилетий - от начала ХХ века до наших дней, и драмеди о жизни многодетной семьи "Время Счастливых" (START, Okko) на стыке трех эпох: 80-х, 90-х и нулевых.

Остросюжетная шпионская драма "Берлинская жара" (PREMIER, Wink, KION) уже доступна к просмотру - она рассказывает историю создания советской атомной бомбы глазами разведчиков.

Особое внимание по-прежнему уделяется проектам, ориентированным на детско-подростковую аудиторию. Среди поддержанных проектов продолжение популярного детского детектива "Любопытная Варвара. Второй сезон" (Wink) и приключений юной сыщицы Варвары Смородиной, приключенческая комедия "Три друга, клад и матрос Кошка" (Okko) про поиск спрятанного по команде адмирала Нахимова клада учениками Севастопольского Нахимовского училища, сериал "Невский. Владычица морская" о новых приключениях уже полюбившихся героев в стилистике анимэ, новое приключение великого поэта во время его "кавказского периода" в проекте "Пушкин и… Кавказ", анимационный сериал "Герои Арктики" (Кинопоиск) про настоящую дружбу и научные открытия, детский образовательный проект "Каникулы Светофоровых" про путешествие большой семьи по России, мультсериал, полностью созданный с помощью ИИ, "Как хитрый лес с зайцами урожай делил" (Вконтакте, YouTube). В этом году ИРИ также запустил отдельный конкурс на создание детского контента.

Документальные фильмы и сериалы, снятые при поддержке ИРИ, связаны не только с событиями сегодняшнего дня, но и с нашей историей, сложными или малоизученными событиями: "Арт - это Я" (KION) о людях, которые меняют художественный ландшафт прямо сейчас, "Дочь священника" (Вконтакте) о девушках, ищущих баланс между традицией и современностью, докуреалити "Театр под обстрелом" (Вконтакте) - репетиционный процесс театральной постановки о том, как жил Донецк с 2014 по 2022 годы, истории хитов популярной музыки в проекте "Вирус попсы" (Смотрим), о предметах быта, украшениях и игрушках, ставших частью национального сознания, и мастерах, которые их создают, в "Народных художественных промыслах" (Wink), документальный научпоп "Птички" (PREMIER) о путешествии двух орнитологов с мировым именем за своими подопечными к местам их зимовки, о тайном дипломатическом канале между СССР и ФРГ во времена Холодной войны с эксклюзивными интервью участников тех событий в проекте "Дорогой Вилли. Настоящая история" (KION, PREMIER, РЕН ТВ), "В поисках Андрея Рублева" (START) о судьбе и наследии одного из величайших иконописцев, о природе научпопа в проекте "Теория невероятностей" (PREMIER, RUTUBE), путешествие в эпоху великих реформ и побед, дворцовых переворотов, масштабных войн и научных открытий в проекте "История России от Петра до Павла" (PREMIER).

ИРИ первый поддержал и новый для российской медиаиндустрии формат - аудиальный контент. Среди проектов - новая вариация классического радиоспектакля "Гоголь. Страшные сказки", "Потомокъ" о разгадывании тайн в альтернативной Российской империи XIX века, "Археолог" о поисках древнего города и цикл аудиоспектаклей от Mash "Аудиодрама - Прослушка" (Вконтакте), который открывает малоизвестные страницы истории, разыгрывая реальные диалоги, изменившие мир, но не записанные на видео.

Также на презентации рассказали о веб-сериалах, проектах в блогосфере, о компьютерных играх и о многом другом.