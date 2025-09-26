Эксперт оценил успех фильма «Мой папа — медведь»

Медведь Том – настоящий актер, в историю которого поверили зрители, сказал в эфире НСН Максим Максимов, раскрыв секреты успеха фильмов с Юрием Стояновым, Давой и Миланой Хаметовой.

Продюсер и режиссер Максим Максимов в интервью НСН объяснил, как российский медведь Том покорил сердца западных прокатчиков, оценил перспективы «блогерского кино» и рассказал о создании самого успешного фильма лета.

Ранее стало известно, что фильм «Мой папа — медведь», продюсером и режиссером которого выступил Максимов, покажут на фестивалях в Германии, Италии и Китае, а также в кинотеатрах Канады. Он рассказал, как работалось с главным героем, назвав человеческие ценности главным ключом к сердцам зарубежных зрителей.

«Мы делали фильм о простых человеческих ценностях, о семье и взаимопонимании, ответственности. Эти темы понятны в любой точке мира, поэтому фильм оказался востребованным на международном уровне. В нашем фильме участие медведя – не просто аттракцион, медведь Том – полноценный участник действия, настоящий актер: зрители верят в его историю, сопереживают ему. Конечно, работа с животным требовала огромного терпения и профессионализма всей команды, дрессировщиков, операторов, актёров. Но именно эта аутентичность и покорила западных прокатчиков. Мы в нашими партнерами компанией Arna Media считаем, что хорошее качественное кино обладает способностью объединять культуры и страны. Поделюсь новостью – мы начали работу над продолжением фильма», – сказал Максимов.

Самым кассовым российским фильмом лета-2025 стала комедия «На деревню дедушке» (собрала в прокате около 840 млн рублей), продюсером которой был собеседник НСН. По его словам, такой успех стал для создателей картины сюрпризом.

«Мы верили в этот фильм, но, честно говоря, успеха такого масштаба не прогнозировали. Видимо, "На деревню дедушке" попал в самое сердце зрителя. Здесь огромная заслуга телеканала "Россия 1", Юрия Стоянова, продюсерского состава в лице моих партнеров Георгия Малкова, Андрея Липова, Ясмины Бен Аммар, актеров, и, конечно, режиссера Влада Богуша. Для него это был дебют, с которым он хорошо справился. Сейчас готовим вместе с ним новый хит- фильм "Распаковка" с участием Максима Лагашкина и популярного блогера Влада Кобякова. Проект выйдет в кино летом следующего года», – отметил Максимов.

Он также выступил продюсером фильма «Не одна дома 2» (собравшего 340 млн рублей) с участием блогеров Миланы Хаметовой и Давы. По мнению Максимова, у «блогерского кино» хорошее будущее.

«Я думаю, блогерское кино в России действительно имеет будущее. Новое поколение зрителей выросло на коротких форматах и живом общении в соцсетях. Если соединить этот драйв с профессиональным кинопроизводством и настоящими историями, получается сильный эффект. В ближайшие годы это может стать одним из ключевых трендов. С Давой и Миланой работать было очень интересно. Они умеют мгновенно чувствовать аудиторию и задавать тональность, которая близка молодым зрителям. При этом в кино они раскрываются по-новому, уже не только как блогеры, а как актеры», – заключил собеседник НСН.

Актер Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в фильме «На деревню дедушке», ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что этот фильм не стал «попкорновым аттракционом», покорив зрителей скромностью и добротой.