Какие сериалы ждут нас в онлайн-кинотеатрах в 2026 году

На смену тренда на сказочные сюжеты приходит ориентир на научную фантастику, рассказал НСН Евгений Попов.

© ТАСС

Тренд на историческое и военное кино скорее надуман, в целом зритель сегодня готов открывать для себя проекты разной тематики, если они действительно интересны, заявил в беседе с НСН кинокритик Евгений Попов.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом заметно вырос интерес пользователей к военному, историческому и детскому контенту, сообщили на презентации нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Согласно статистике, представленной накануне в кинотеатре «Художественный», семейный и приключенческий контент по уровню зрительского интереса заметно уступает и военному, и историческому. При этом в ИРИ допускают, что тренд сохранит актуальность и в 2026 году.

В общей сложности на презентации представили 28 игровых сериалов, созданных при поддержке ИРИ. Среди флагманских проектов выделили экранизации произведений братьев Стругацких: «Трудно быть богом» и «Полдень». Также отметили дарк-фэнтези с рабочим названием «Молодая Яга» и историческую драму «Константинополь» о белогвардейском офицере, пребывшим в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля в 1920 году. Как допустил Попов, ключевым трендом 2026-2027 годов скорее станут не исторические проекты, а научная фантастика.

«ИРИ поддерживает военное и военно-патриотическое кино. Такие проекты раскручивают, поэтому и смотрят. Запроса аудитории на подобные сериалы нет, это абсолютно придуманный тренд. Сегодня зрители выбирают разные проекты. К примеру, отлично прошел «Олдскул» платформ Premier и Start, став хитом. Нельзя сказать, что есть какие-то актуальные тренды среди тематики. Если говорить о жанрах, 2026 и 2027 годы ознаменуются большим российским трендом на научную фантастику. Нас ждут экранизации Стругацких и других российских писателей. Дело в том, что все сказки уже отсняли или доснимают, а российская научная фантастика не экранизирована. Там есть зрительский потенциал, интересные сюжеты. Будет очень много подобного контента на разных платформах. Интересно, как зритель отреагирует на это», - заявил он.

По словам собеседника НСН, среди сериалов, которые в 2025 году уже вышли на малые экраны, можно выделить два заметных примера.

«Сложно вспомнить хорошие проекты, потому что почти все, что выходило – слабее прошлого года. Если выделять топ-3, на первое место я бы поставил «Аутсорс», на второе «Олдскул» а на третье сериал «Второе дыхание». Режиссер проекта Руслан Братов, в главной роли Александр Паль. Сериал выйдет на платформе Okko, и мне кажется, это будет важный проект для рынка. Это удивительно интересный сериал, который может быть важным в этом году», - сказал Попов.

Ранее генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках «Российской креативной недели» допустил, что любой художественный контент сегодня должен нести социальную функцию. По его словам, зритель сегодня не хочет тратить время зря, потому даже просмотр комедии должен нести пользу, напоминает «Радиоточка НСН».