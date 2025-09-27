Фонд кино продлил прием заявок на финансирование национальных фильмов

Фонд кино продлил прием заявок на поддержку создания национальных фильмов

ТАСС

Фонд кино продлил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

© РИА Новости
"В соответствии с приказами Фонда кино от 25 сентября 2025 года № 88 и № 89 продлен срок приема заявок на отборы в целях оказания поддержки производства национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Организации в сфере кинематографии, не занимающие ведущие позиции в производстве фильмов, могут подать заявки на получение безвозвратной субсидии до 23:59:59 (мск) 29 сентября включительно.

Кроме того, до 23:59:59 (мск) 29 сентября все организации кинематографии, включая как лидеров, так и компании, не являющиеся таковыми, могут подать заявки на поддержку на условиях полной возвратности.

Документы для подачи заявок необходимо предоставить в Фонд кино в электронном формате через онлайн-платформу. Заявки, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.