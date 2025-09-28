Чем интересны киноновинки этой недели

Богачи в бункере решают семейные проблемы, пока пережидают апокалипсис, Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис снова поменяются телами, Лили Джеймс украла секретные бумаги и пожалела об этом, а Орландо Блум худеет, чтобы выйти на ринг. Рассказываем вам о новинках кино, которые теперь можно посмотреть в сети.

Бункер для богачей (18+)

Режиссёр: Давид Баррокаль, Хесус Кольменар, Хосе Мануэль Кравиотто

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 8 серий по 55 минут

О чём сериал. Чтобы спастись от ядерной войны, сильные мира сего построили для себя ультрасовременный бункер "Химера". В нём есть всё необходимое, чтобы жизнь сверхбогатым людям продолжала казаться раем: баскетбольные площадки, рестораны, дзен-сады и спа-центры. Однако запертые вместе влиятельные герои вспоминают былые конфликты. Две семьи, связанные трагическим прошлым, не могут забыть давнюю обиду. В запертом пространстве ненависть вспыхивает вновь и угрожает уничтожить мир внутри "Химеры".

Что интересного. Эту новинку от создателей культового сериала "Бумажный дом" (18+) Алекса Пины и Эстера Мартинеса Лобато, пожалуй, ждали все поклонники испанского кино. А также фанаты проекта Fallout (18+), который также рассказывает о выживании богатеньких особ в бункерах. Съёмки начались в феврале 2024 года и проходили в обстановке строжайшей секретности, чтобы избежать утечек в прессу. Главным местом для съёмок стал прибрежный город Чиклана-де-ла-Фронтера в андалузской провинции Кадис. По замыслу авторов, кадры этого места символизируют в сериале утраченный рай, которые герои наблюдают через экраны в своём подземном убежище. За визуальную концепцию отвечал Мигель Амоедо, работавший и над "Бумажным домом". У него была задача создать на экране клаустрофобную атмосферу, которая бы контрастировала с роскошными интерьерами комнат. Съёмки потребовали строительства декораций площадью около 7000 квадратных метров, что эквивалентно 50 домам.

Кому не понравится. Тем, кому классовое неравенство и так причиняет моральное неудобство, а тут ещё и предлагают разобраться, что же мучает души богачей, пока остальная планета умирает.

Чумовая пятница 2 (16+)

Режиссёр: Ниша Ганатра

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 50 минут

О чём фильм. Однажды старшеклассница Анна (Линдси Лохан) и её мама Тесс (Джейми Ли Кёртис) поменялись телами, и, как ни странно, именно это помогло им наладить отношения. С тех пор прошло 22 года. У Анны уже есть своя дочь-подросток Харпер (Джулия Баттерз), а ещё жених, у которого тоже есть дочь Лили (София Хаммонс) того же возраста. Отношения в этой семейке не заладились не только между мачехой и её будущей падчерицей, но и между подростками, которые скоро станут сёстрами. И кажется, что помочь им понять и принять друг друга сможет только чудо. И в этот раз телами поменяются не только старшее поколение, но и младшее.

Что интересного. Интересно, что продолжение культовой "Чумовой пятницы" (12+), которую все дети 2000-х смотрели не один раз, вышло практически ровно через 22 года. Причём именно Джейми Ли Кёртис настаивала на сиквеле истории про обмен телами. Она же уговорила Линдси Лохан вернуться в Disne и к своей роли. После выхода первого фильма в 2003 году две актрисы близко сдружились.

Кому не понравится. Обмен телами для "постижения" мудрости жизни - история не новая, а в нулевых и вовсе случился какой-то бум фильмов на эту тему. Если вы устали от этого заезженного хода, то лучше не смотрите продолжение, чтобы не портить себе воспоминания о первом фильме.

Диспетчер (18+)

Режиссёр: Дэвид Маккензи

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 52 минуты

О чём фильм. Эш (Риз Ахмед) специализируется на решении конфликтов между корпорациями и их бывшими сотрудниками, решившимися обнародовать компрометирующие компанию документы. Однажды ему позвонила Сара (Лили Джеймс). Она работала в биотехнической компании, которая вывела сорт новой пшеницы и запустила её в производство, игнорирую немало побочных эффектов от неё. Сара выкрала отчёты с доказательствами, и теперь нуждается в защите. Связь с Эшем девушка держит через целую диспетчерскую компанию, встречаться лично им запрещено. Однако почему-то именно ради Сары Эш нарушает это правило. И с этого момента он становится частью опасной игры, где никому нельзя верить.

Что интересного. Вы где-нибудь видели, чтобы главный герой фильма начал разговаривать только на 30-й минуте фильма? Причём в кадре он появляется намного раньше. Персонаж Риза Ахмеда немногословен, это связано с тем, что со своей клиенткой лично он не общается, а только ведёт переписку и передаёт свои сообщения через диспетчера. Для общения с Сарой Эш используется устройство для слабослышащих - что-то среднее между факсом и печатной машинкой. Фильм Маккензи сделан по канонам триллера 90-х, однако с незначительными отступлениями от жанра, что делает его в меру свежим и в меру ностальгическим. В нём не слишком много экшена и тонко очерчена любовная линия - режиссёр просто взял из классики лучшее и сделал по-своему.

Кому не понравится. Фанатам триллеров из 90-х мы советуем приглядеться к новой картине, а если уж вы не в настроении ностальгировать или осеннее настроение не располагает к просмотру бодрого боевика, тогда кутайтесь в плед и пересмотрите сезонную классику, например, "Сладкий ноябрь" (12+) или "Осень в Нью-Йорке" (12+).

Вес победы (18+)

Режиссёр: Шон Эллис

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 1 час 39 минут

О чём фильм. Бывшая звезда бокса (Орландо Блум) намерен вернуться на ринг, чтобы сделать последнюю попытку побороться за чемпионский титул. Но для начала ему необходимо сбросить 11 килограммов за шесть дней, чтобы вернуть весовую категория. Странный тренер (Джон Туртурро) с радикальными замашками в похудении запирает боксёра в номере в Лас-Вегасе. Наставник ограничивает спортсмена в еде и мучает изнуряющими тренировками. Вскоре нездоровый образ жизни даёт о себе знать: чем больше боксёр тренируется, тем сложнее ему отличить свои галлюцинации от реальности.

Что интересного. Специально для этой роли Орландо Блум, который недавно расстался с Кэти Перри, похудел на 24 килограмма за три месяца. Видимо, пока бывшая возлюбленная летала в космос, знаменитый пират-романтик стоял на весах. Кстати, это уже вторая роль Блума, где актёр сыграл боксёра. Первый фильм в таком амплуа - "Парень из кальция" (16+).

Кому не понравится. Тем, кто не любит смотреть, как два парня на ринге бьют друг друга по лицу, и тем, кто против демонстрации экстремального похудения. Даже если сделано с целью показать людям, к чему можем привести мания получить всё и сразу, истощая свой организм.

