Исторический блокбастер «Красный шелк» завоевал огромную популярность в Китае

Фильм заработал свыше 1,5 миллионов долларов и сумел составить серьезную оппозицию кинолентам, произведенным в КНР.

© runews24.ru

После первых трех недель демонстрации в китайских кинотеатрах, детективный боевик «Красный шелк» вошел в пятерку лидеров по кассовым сборам. Как заявили создатели фильма 26 сентября, за этот период картина заработала свыше 1,5 миллиона долларов, успешно конкурируя с местными китайскими проектами.

Показы «Красного шелка» в Китае осуществляются, в частности, с применением технологии CINITY, набирающей популярность в стране. Эта технология позволяет зрителям наслаждаться фильмом с частотой 120 кадров в секунду (обычная частота составляет 24 кадра в секунду), что обеспечивает невероятную реалистичность изображения и эффект полного присутствия.

Производство второй части фильма, получившей название «Черный шелк», начнется в Китае уже этой зимой. 23 сентября генеральный директор Национальной Медиа Группы, Светлана Баланова, отметила, что российско-китайский фильм «Красный шелк» показал выдающиеся результаты всего за чуть более чем две недели широкого проката в Китае.

Широкий прокат российско-китайского исторического блокбастера «Красный шелк» в Китае стартовал 6 сентября. В тот же день китайские зрители поделились своими впечатлениями от просмотра фильма. Кинопоказы планируется проводить до 10 октября.

Фильм был создан при участии "НМГ Кинопрокат", входящей в холдинг "Национальная Медиа Группа". Дистрибуцией фильма в Китае занимается крупнейшая кинокорпорация China Film Group. В Китае картина получила статус национального фильма.