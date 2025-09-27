Почему стоит увидеть «Дом Гиннесса»

На Netflix вышел «Дом Гиннесса» — новый сериал создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, который рассказывает историю семьи, создавшей самый популярный в мире ирландский стаут. Материал «Ленты.ру» не только сообщает о том, что из этого вышло, но и подсчитывает, сколько пива нужно другому хиту Netflix «Бриджертоны», чтобы начать походить на детище Найта.

© Lenta.ru

Страна: Великобритания

Великобритания Оригинальное название: House of Guinness

House of Guinness Жанр: драма, биография, история

драма, биография, история Шоураннер: Стивен Найт

Стивен Найт Дата выхода: 25 сентября 2025 года

25 сентября 2025 года Количество серий: 8

8 Длительность серий: 50 минут

50 минут Актеры: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон

Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон Где смотреть: Netflix

1868 год. Сэр Бенджамин Ли Гиннесс, человек, благодаря которому карамельно-черный стаут разливают в тавернах и кабаках чуть ли не половины земного шара, отправляется в мир иной. Свое обширное наследство пивной магнат делит странным образом: согласно завещанию, все хозяйство и земли сэра Бенджамина переходят в управление одновременно двум его сыновьям — старшему Артуру (Энтони Бойл) и младшему Эдварду (Луис Партридж). Оба обязаны взять поводья семейного бизнеса, делить который на части им строжайше запрещено. Если же один из братьев откажется выполнять свои обязанности, он лишится наследства и всех титулов. Средний сын Гиннесса Бен (Фионн О’Ши) с его лудоманией и проблемами с алкоголем тем временем посажен на ежемесячное жалование; та же судьба уготована и единственной дочери покойного Анне (Эмили Фэрн).

Как только Эдвард и Артур приступают к делам, становится ясно, что видение будущего семейного предприятия у братьев разнится кардинально. Если первый выступает за агрессивную экспансию на новые рынки, в том числе на американский, то второй заинтересован в политической карьере и мечтает войти в английскую элиту. В семье назревает борьба за власть. Тем временем Ирландия, в которой разворачивается основное действие, сама утопает во внутренних конфликтах.

Всего два десятилетия назад островитяне пережили Великий голод, за ним — массовый исход ирландцев в Америку, кабальную эксплуатацию со стороны Британской империи и серию жестоко подавленных вооруженных восстаний. В Дублине, как и в восточных портах Соединенных Штатов Америки, поднимаются движение фениев и революционное Ирландское республиканское братство, выступающие против подмазывающихся к британским лордам Гиннессов. Регион напоминает пороховую бочку, готовую рвануть в любой момент.

«Дом Гиннессов» интригует сразу тремя фактами. Во-первых, это проект Стивена Найта, создателя культовых «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи — сериала, который привил любовь к британскому ретро всему миру. Во-вторых, история Ирландии не так уж часто попадает в объектив больших теле- и кинопроектов — при том что материал богатый и полный драматизма. В-третьих, это сюжет о самом знаменитом в мире стауте — кто же откажется узнать об интригах, скрывавшихся за становлением легендарного ирландского напитка? Собственно, с оглашения составляющих пива и начинается сериал.

Вода, ячмень, хмель, дрожжи — эти слова выведены большими буквами на эране в первую минуту пилотной серии. За ними следует упоминание других, более символических вещей — семья, деньги, мятеж, власть… Возможно, они нужны, чтобы у зрителей не оставалось сомнений в том, чему будут посвящены последующие восемь часов сериала. Ну или кто-то случайно засунул в финальный монтаж промо-тизер проекта?

Ощущение просмотра промо-материалов возникает вновь, когда на сцене потасовки во время траурной церемонии Гиннесса-старшего начинает играть слишком уж сегодняшний по духу трек Get Your Brits Out от хип-хоп-трио Kneecap, а вслед за ним — постпанк-хит Starburster от ультрамодных Fontaines D.C. Помимо этого в сериале звучат и менее известные, но подчеркнуто современные коллективы Gilla Band и Lankum.

Идея познакомить международную аудиторию с локальной ирландской музыкальной сценой, в самом деле, одна из лучших в «Доме Гиннесса». Но реализация оставляет желать лучшего. Современная музыка здесь смотрелась бы куда органичнее, не превращайся сериал в классическую тягучую костюмную драму. Большую часть времени «Дом Гиннесса» выглядит как «Бриджертоны» после пятой пинты — с теми же балами, интригами и изменами, но увиденными более мрачным, даже депрессивным взглядом. Этот сериал как будто каждую минуту готов сорваться в крик и агрессию, но при этом не перестает быть утомительно предсказуемым. К слову, в «Бриджертонах» современные хиты хотя бы перезаписывались в инструментальных аранжировках, более подходящих описываемой эпохе.

При всей мрачности «Дома Гиннесса» кровавая история Ирландии рассказана в нем довольно скупо. Картофельному голоду, ставшему поворотной точкой в истории целого народа, здесь уделена лишь единственная сцена, а Великобритания и ее щупальца и вовсе оставлены за кадром. Создается впечатление, будто вся борьба за власть в Дублине 1870-х развивалась исключительно среди местного населения. Быть может, Найту, уроженцу Бирмингема, стоило привлечь к работе над сценарием больше ирландцев. Ну или хотя бы перенести съемки из Ливерпуля и Манчестера на пару сотен километров западнее.

При этом в «Доме Гиннесса» есть и увлекательные моменты. Например — вся сюжетная линия со звездой «Игры престолов» Джеком Глисоном, который разгоняет тоску комичным кривлянием, а также перформансы Джеймса Нортона в роли подручного богатой семьи, занимающегося ее грязными делишками. Подлинной биографичностью в сериале, конечно, и не пахнет, но «Дом Гиннесса» может стать неплохим времяпрепровождением на пару-тройку вечеров для тех, кто заинтересован в истории самого известного ирландского стаута (а также семьи, денег, мятежа и власти). Особенно за пинтой — не врут же в сериале, что с ней все переваривается лучше?