Создатель «Острых козырьков» снял сериал о легендарных пивных войнах. Почему стоит увидеть «Дом Гиннесса»?
На Netflix вышел «Дом Гиннесса» — новый сериал создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, который рассказывает историю семьи, создавшей самый популярный в мире ирландский стаут. Материал «Ленты.ру» не только сообщает о том, что из этого вышло, но и подсчитывает, сколько пива нужно другому хиту Netflix «Бриджертоны», чтобы начать походить на детище Найта.
- Страна: Великобритания
- Оригинальное название: House of Guinness
- Жанр: драма, биография, история
- Шоураннер: Стивен Найт
- Дата выхода: 25 сентября 2025 года
- Количество серий: 8
- Длительность серий: 50 минут
- Актеры: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн, Фионн О’Ши, Джеймс Нортон, Нив Маккормак, Шеймус О’Хара, Джек Глисон
- Где смотреть: Netflix
1868 год. Сэр Бенджамин Ли Гиннесс, человек, благодаря которому карамельно-черный стаут разливают в тавернах и кабаках чуть ли не половины земного шара, отправляется в мир иной. Свое обширное наследство пивной магнат делит странным образом: согласно завещанию, все хозяйство и земли сэра Бенджамина переходят в управление одновременно двум его сыновьям — старшему Артуру (Энтони Бойл) и младшему Эдварду (Луис Партридж). Оба обязаны взять поводья семейного бизнеса, делить который на части им строжайше запрещено. Если же один из братьев откажется выполнять свои обязанности, он лишится наследства и всех титулов. Средний сын Гиннесса Бен (Фионн О’Ши) с его лудоманией и проблемами с алкоголем тем временем посажен на ежемесячное жалование; та же судьба уготована и единственной дочери покойного Анне (Эмили Фэрн).
Как только Эдвард и Артур приступают к делам, становится ясно, что видение будущего семейного предприятия у братьев разнится кардинально. Если первый выступает за агрессивную экспансию на новые рынки, в том числе на американский, то второй заинтересован в политической карьере и мечтает войти в английскую элиту. В семье назревает борьба за власть. Тем временем Ирландия, в которой разворачивается основное действие, сама утопает во внутренних конфликтах.
Всего два десятилетия назад островитяне пережили Великий голод, за ним — массовый исход ирландцев в Америку, кабальную эксплуатацию со стороны Британской империи и серию жестоко подавленных вооруженных восстаний. В Дублине, как и в восточных портах Соединенных Штатов Америки, поднимаются движение фениев и революционное Ирландское республиканское братство, выступающие против подмазывающихся к британским лордам Гиннессов. Регион напоминает пороховую бочку, готовую рвануть в любой момент.
«Дом Гиннессов» интригует сразу тремя фактами. Во-первых, это проект Стивена Найта, создателя культовых «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи — сериала, который привил любовь к британскому ретро всему миру. Во-вторых, история Ирландии не так уж часто попадает в объектив больших теле- и кинопроектов — при том что материал богатый и полный драматизма. В-третьих, это сюжет о самом знаменитом в мире стауте — кто же откажется узнать об интригах, скрывавшихся за становлением легендарного ирландского напитка? Собственно, с оглашения составляющих пива и начинается сериал.
Вода, ячмень, хмель, дрожжи — эти слова выведены большими буквами на эране в первую минуту пилотной серии. За ними следует упоминание других, более символических вещей — семья, деньги, мятеж, власть… Возможно, они нужны, чтобы у зрителей не оставалось сомнений в том, чему будут посвящены последующие восемь часов сериала. Ну или кто-то случайно засунул в финальный монтаж промо-тизер проекта?
Ощущение просмотра промо-материалов возникает вновь, когда на сцене потасовки во время траурной церемонии Гиннесса-старшего начинает играть слишком уж сегодняшний по духу трек Get Your Brits Out от хип-хоп-трио Kneecap, а вслед за ним — постпанк-хит Starburster от ультрамодных Fontaines D.C. Помимо этого в сериале звучат и менее известные, но подчеркнуто современные коллективы Gilla Band и Lankum.
Идея познакомить международную аудиторию с локальной ирландской музыкальной сценой, в самом деле, одна из лучших в «Доме Гиннесса». Но реализация оставляет желать лучшего. Современная музыка здесь смотрелась бы куда органичнее, не превращайся сериал в классическую тягучую костюмную драму. Большую часть времени «Дом Гиннесса» выглядит как «Бриджертоны» после пятой пинты — с теми же балами, интригами и изменами, но увиденными более мрачным, даже депрессивным взглядом. Этот сериал как будто каждую минуту готов сорваться в крик и агрессию, но при этом не перестает быть утомительно предсказуемым. К слову, в «Бриджертонах» современные хиты хотя бы перезаписывались в инструментальных аранжировках, более подходящих описываемой эпохе.
При всей мрачности «Дома Гиннесса» кровавая история Ирландии рассказана в нем довольно скупо. Картофельному голоду, ставшему поворотной точкой в истории целого народа, здесь уделена лишь единственная сцена, а Великобритания и ее щупальца и вовсе оставлены за кадром. Создается впечатление, будто вся борьба за власть в Дублине 1870-х развивалась исключительно среди местного населения. Быть может, Найту, уроженцу Бирмингема, стоило привлечь к работе над сценарием больше ирландцев. Ну или хотя бы перенести съемки из Ливерпуля и Манчестера на пару сотен километров западнее.
При этом в «Доме Гиннесса» есть и увлекательные моменты. Например — вся сюжетная линия со звездой «Игры престолов» Джеком Глисоном, который разгоняет тоску комичным кривлянием, а также перформансы Джеймса Нортона в роли подручного богатой семьи, занимающегося ее грязными делишками. Подлинной биографичностью в сериале, конечно, и не пахнет, но «Дом Гиннесса» может стать неплохим времяпрепровождением на пару-тройку вечеров для тех, кто заинтересован в истории самого известного ирландского стаута (а также семьи, денег, мятежа и власти). Особенно за пинтой — не врут же в сериале, что с ней все переваривается лучше?