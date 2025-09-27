Комедийный хоррор «Ночь койота» покажут в России

Локализованный трейлер и дату выхода в российский прокат фильма «Ночь койота» (Coyotes) обнародовала 26 сентября 2025 года кинокомпания Global Film. Главные роли в комедийном хорроре исполнили Джастин Лонг, Кейт Босуорт, Мила Харрис, Бриттани Аллен, Кэтрин Макнамара, Кейр О’Доннелл, Норберт Лео Бац, Кевин Глинн.

© Кадр из фильма

Молодая семья, переехавшая на Голливудские холмы в Лос-Анджелесе, словно попала в сказку, - сообщается в синопсисе. - Но довольно быстро их жизнь стала сущим кошмаром: из-за внезапного лесного пожара им некуда бежать, а по улицам разгуливают дикие и очень голодные койоты. Когда-то райский уголок превращается в ад на земле, выбраться из которого смогут не все.

Премьера картины, режиссером которой выступил Колин Минихан («Пришельцы», «Искатели могил»), состоялась 20 сентября 2025 года на кинофестивале Fantastic Fest. Хоррор получил положительные отзывы от критиков. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 78%.

<img class="" src=""/>

В российский прокат «Ночь койота» выйдет 20 ноября.