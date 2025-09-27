«Все они слишком крутые». Джеймс Ганн высказался о современных супергероях

Издание Variety взяло интервью у главы студии DC и шоураннера сериала «Миротворец» Джеймса Ганна. Он рассказал о своём взгляде на современные супергеройские фильмы.

По словам Ганна, все персонажи в картинах получаются слишком крутыми. Он считает, что из-за этого они перестают быть супергероями и становятся антигероями. Режиссёр уверен, что персонажи должны проявлять больше доброты, даже если они выступают в роли антагонистов.

Все современные персонажи — чёртовы антигерои. Они слишком крутые. А как насчёт того, чтобы не быть крутым? А как насчёт того, чтобы быть добрым к кому-то? Почему это считается старомодным? Я хочу быть таким. Мне нравится эта сторона моей натуры. Я верю в доброту человеческого духа. Я думаю, что многие люди, которые делают то, что мне не нравится, по сути своей хорошие. У них просто странные представления о вещах, и я думаю, что с этими людьми можно общаться. Может быть, я наивен, но я такой.

Сейчас на HBO Max выходит второй сезон сериала «Миротворец» — проект Джеймса Ганна, который относится к новой киновселенной DC. Параллельно этому постановщик завершил написание сценария к фильму «Супермен 2», который получил подзаголовок «Человек завтрашнего дня». Картина выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года.