Зрители оценили фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

26 сентября в мировом прокате вышел фильм «Битва за битвой» — новый триллер знаменитого режиссёра Пола Томаса Андерсона («Нефть») с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила рейтинг «А». Фильм понравился зрителям больше, чем предыдущая картина с Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны» от Мартина Скорсезе («А-»). Кроме того, ленту оценили гораздо выше другого популярного фильма со знаменитым актёром в главной роли — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино («В»).

«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Помимо Ди Каприо, в картине снялись Шон Пенн («Я — Сэм»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).