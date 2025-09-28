Как фильмы влияют на психику человека

В Китае с триумфальным успехом завершился фестиваль российского кино. В программу вошли восемь картин различных жанров: от военных драм, таких как «В списках не значился», «Каруза» и «Группа крови», до семейных фэнтези — «Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый Богатырь», а также фантастическая лента «Он и Она».

© unsplash

Видеоконтент в XXI веке в целом становится основным для потребления. И несмотря на то, что мы каждый день смотрим огромное количество вертикальных видео, кино как большой жанр всё ещё остаётся популярным. Психолог-социолог Анастасия Булгакова в беседе с Авторадио рассказала о том, как влияют фильмы на психику.

«Как устроена психика человека: 50% — это модель поведения, манера двигаться, разговаривать, ваше окружение. 50% мы считываем с того, что мы видим. И когда вы впечатлены каким-либо фильмом, то вы невольно перенимаете эту модель поведения. Соответственно, если вы хотите в себе воспитать, например, чувство юмора, более легко относиться к жизненным проблемам, то, безусловно, нужно смотреть больше каких-то комедийных фильмов, когда человек весело и легко пытается выйти из самых затруднительных ситуаций. Если вы хотите научиться каким-то красивым манерам, женственности — нужно смотреть фильмы, где есть те черты, которые вы хотите перенять. Вот именно так всё это действует», — пояснила Анастасия Булгакова.

Киноиндустрия в России активно развивается: только в этом году в работе находятся восемь крупных картин. А всего за время существования российского кинематографа было снято 14,5 тысячи фильмов.