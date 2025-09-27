Опубликован трейлер сериала «Вниз по дороге к кладбищу» с Эммой Томпсон

Трейлер сериала «Вниз по дороге к кладбищу» (Down Cemetery Road) обнародовал 26 сентября 2025 года видеосервис Apple TV+. Главные роли в 8-серийном детективе исполнили Эмма Томпсон и Рут Уилсон, а также снялись Адиль Ахтар, Натан Стюарт-Джарретт, Том Гудман-Хилл, Даррен Бойд, Том Райли, Адам Годли, Шинед Мэтьюз, Кен Нвосу, Фехинти Балогун, Айиша Харт и другие.

© Кадр из фильма

- Когда в тихом пригороде Оксфорда взрывается дом, и в результате исчезает девочка, соседка Сара Такер (Уилсон) решает найти её и обращается за помощью к частному детективу Зои Бём (Томпсон), - сообщается в синопсисе. - Зои и Сара внезапно оказываются втянутыми в сложный заговор, который выясняет, что люди, долгое время считавшиеся погибшими, всё ещё живы, в то время как живые быстро присоединяются к мёртвым.

«ИнтерМедиа» напоминает, что сценарий основан на книге Мика Геррона, автора серии шпионских детективов, по которым снят сериал «Медленные лошади». Писатель выступил одним из продюсеров нового проекта, а над сценарием работала Морвенна Бэнкс, одна из авторов «Медленных лошадей». Главным режиссером стала Натали Бэйли.

Премьера первых двух эпизодов «Вниз по дороге к кладбищу» состоится на Apple TV+29 октября, а затем новые серии будут выходить каждую среду до 10 декабря.