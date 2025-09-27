Зрители оценили хоррор «Незнакомцы 2» ниже первой части
26 октября состоялась мировая премьера фильма ужасов «Незнакомцы. Глава 2». Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.
Хоррор получил оценку «С-». Фильм понравился зрителям меньше, чем первая часть перезапуска 2024 года «Незнакомцы: Начало» («С»). Кроме того, ленту оценили значительно ниже, чем оригинальный фильм серии «Незнакомцы» 2008 года («В-»).
Картина рассказывает новую историю из жизни девушки по имени Майя, которая вновь сталкивается с тремя психопатическими незнакомцами в масках во время дорожной поездки. К главной роли вернулась Мэделин Петш («Ирония судьбы в Голливуде»). Режиссёром ленты выступил Ренни Харлин, который уже сообщал, что сиквел расширит историю убийц и более подробно расскажет об их жизни. При этом сейчас он работает над третьей частью, премьера которой состоится в 2026 году.