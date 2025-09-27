Опубликованы постеры фильма «Трон: Арес»

Компания Disney опубликовала стильные постеры фантастического фильма «Трон: Арес». Продолжение знаменитой серии выйдет в мировом прокате 10 октября.

© Чемпионат.com

Триквел популярной франшизы расскажет, как цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

© Disney

© Disney

Главные роли в картине сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся звезда «Большого Лебовски» и первых двух фильмов серии Джефф Бриджес — актёр вновь воплотил на экране персонажа Кевина Флинна. Режиссёром выступил Йоаким Рённинг — автор таких картин как «Малефисента: Владычица тьмы» и «Кон-Тики».