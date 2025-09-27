Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»
29 сентября стартует показ сериал «Няня Оксана» — шоу в духе «Моей прекрасной няни». По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.
В первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить сразу по несколько эпизодов каждый понедельник на телеканале «Пятница!» и на онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 13 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Няня Оксана»:
- 1-я серия — 29 сентября;
- 2-я серия — 29 сентября;
- 3-я серия — 29 сентября;
- 4-я серия — 29 сентября;
- 5-я серия — 29 сентября;
- 6-я серия — 29 сентября;
- 7-я серия — 29 сентября;
- 8-я серия — 6 октября;
- 9-я серия — 6 октября;
- 10-я серия — 6 октября;
- 11-я серия — 6 октября;
- 12-я серия — 6 октября;
- 13-я серия — 6 октября;
- 14-я серия — 13 октября;
- 15-я серия — 13 октября;
- 16-я серия — 13 октября;
- 17-я серия — 13 октября;
- 18-я серия — 13 октября;
- 19-я серия — 13 октября;
- 29-я серия — 13 октября.