Расписание выхода сериала «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни»

29 сентября стартует показ сериал «Няня Оксана» — шоу в духе «Моей прекрасной няни». По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать жильё и работу. Оксана решила устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.

В первый сезон войдёт 20 серий — они будут выходить сразу по несколько эпизодов каждый понедельник на телеканале «Пятница!» и на онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 13 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Няня Оксана»:

  • 1-я серия — 29 сентября;
  • 2-я серия — 29 сентября;
  • 3-я серия — 29 сентября;
  • 4-я серия — 29 сентября;
  • 5-я серия — 29 сентября;
  • 6-я серия — 29 сентября;
  • 7-я серия — 29 сентября;
  • 8-я серия — 6 октября;
  • 9-я серия — 6 октября;
  • 10-я серия — 6 октября;
  • 11-я серия — 6 октября;
  • 12-я серия — 6 октября;
  • 13-я серия — 6 октября;
  • 14-я серия — 13 октября;
  • 15-я серия — 13 октября;
  • 16-я серия — 13 октября;
  • 17-я серия — 13 октября;
  • 18-я серия — 13 октября;
  • 19-я серия — 13 октября;
  • 29-я серия — 13 октября.