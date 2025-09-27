В Okko ответили, какой тип героя сейчас интересен зрителю

Российские герои дают нашему зрителю не просто надежду, а воодушевляют на какие-то действия, сказал Гавриил Гордеев.

© unsplash

Российским зрителям нужен решительный и справедливый киногерой, заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

«Говоря о запросе на справедливость, мы часто упоминаем фильмы "Брат" и "Брат 2". Нам нужен такой герой. Запрос на решительного героя определенно есть. Был популярен фильм "Батя", потому что мы соскучились по тому мужику из 90-х, который не в криминал пошел, а потратил силы на воспитание своего ребенка. Мы начинаем искать героев, которые сильно ближе к нам, чем супергерои. Они дают не просто надежду, а работают как терапевтический инструмент, который нас воодушевляет на какие-то действия», — приводит слова Гордеева спецкор НСН.

По его словам, тема героики присутствует в русском культурном коде.

«Если мы говорим про героев, то они присутствуют у нас в культурном коде. Это справедливые герои, которые спасают семью, страну и так далее. Они патриотичны. Это все естественный запрос. Если же мы возьмем сказку, то увидим абсолютно понятный инструмент воспитания. В России все сказки расписаны по христианским ценностям: зло - злое, добро - доброе. Все эти сказки нас воспитали. Когда мы создаем, например, "Волшебный участок" или "Последнего богатыря", мы понимаем, что если мы пойдем на принципу выдумывания новых героев, то это будет сложный путь. Почему популярен "Волшебный участок"? Там Кощей - зло, а Леха Попов - собирательный образ богатыря. Это простой русский мужик, который вдруг начинает бороться своим духом и физической силой со сверхъестественным. Зачастую у нас так и бывает, что люди без способностей, а просто силой духа и кулака побеждают нечисть. Это крутость и особенность русского героя», — отметил Гордеев.

Он добавил, что в США супергерои появились во времена Великой депрессии и использовались как инструмент надежды.

«С культурным кодом надо работать очень трепетно, талантливо и профессионально. У нас нет задачи задачи бороться с зарубежным кино про супергероев. Ну нет их на нашем рынке и нет. Потребность в таких фильмах точно есть. Супергерои активно стали продвигаться государством во времена Великой депрессии в США, когда случился кризис, была сильнейшая безработица. К тем годам в США уже не было христианских ценностей. Тогда нужно было что-то, что даст людям надежду. Это абсолютно механический инструмент надежды. Люди думали, что придет Супермен и всех спасет. Локальные проблемы подменялись на глобальные», — отметил Гордеев.

Ранее режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский заявил НСН, что Голливуд много лет формировал у зрителя потребность в сказочных приключениях, неудивительно, что с уходом зарубежных студий в российском кино наступила эпоха сказочного ренессанса.