Лукьяненко перечислил виды супергеройских фильмов

Существует три группы фильмов о героях: супергеройская тематика, героический кинематограф и сказочно-фэнтезийная героика, сказал Сергей Лукьяненко.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко обозначил три группы супергеройских фильмов и раскрыл их различия. Слова писателя приводит спецкор НСН.

«Есть три разные группы. Первая: супергеройская тематика. Это, конечно же, американский продукт. Тут речь идет о фильмах про людей с совершенно нереальными, но псевдонаучно объяснимыми способностями. Это и Супермен, и Железный Человек. Вторая группа - героический кинематограф. У нас вполне такое существовало и воспевалось. Тот же самый Штирлиц - русский герой, но в нем нет ничего магического. Третья группа - сказочно-фэнтезийная героика, которая восходит к архетипам сказок. Тут и "Ночной дозор", и "Волшебный участок"», — сказал писатель в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

