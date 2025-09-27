Гордеев заявил, что европейцы кусают локти из-за российского кино

Гавриил Гордеев заявил, что российские киноленты еще долго не появятся на европейском кинорынке.

© РИА Новости

Европейцы кусают локти из-за того, что не могут сотрудничать с российскими продюсерами, заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

«Сейчас нужно развивать свое кино на внутреннем рынке. Запрос на зарубежном рынке схож с нашим. Однако нужно понимать, что на европейский рынок мы еще долго не выйдем. Когда мы общаемся с европейскими дистрибьюторами, они говорят нам, что локти кусают из-за того, что не могут с нами работать. Они, например, не могут взять на фестиваль наш "Аутсорс", не могут его на какую-то платформу разместить. Они, конечно же, обращают свое внимание на то же "Слово пацана", но не могут с этим работать», — приводит слова Гордеева спецкор НСН.

По его словам, при выходе на зарубежные рынке надо понимать, что каждый из них имеет свои особенности.

«Говоря о выходе на какие-то зарубежные рынки, в том числе на азиатские, не стоит забывать, что они все разные. При работе с Китаем одни особенности, с Индией - другие. Я, например, заметил, что у нас с арабами схож юмористический код. С Китаем мы похожи в исторических драмах. Такие совместные проекты уже создаются», — отметил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее режиссер семейного фэнтези «Яга на нашу голову» Александр Войтинский заявил НСН, что Голливуд много лет формировал у зрителя потребность в сказочных приключениях, неудивительно, что с уходом зарубежных студий в российском кино наступила эпоха сказочного ренессанса.