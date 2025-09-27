«Бьют героя — бьют меня». Дуэйн Джонсон рассказал о съемках «Крушащей машины»

Издание Variety поговорило со знаменитым актёром Дуэйном Джонсоном. Он рассказал о съёмках биографической картины «Крушащая машина».

По словам артиста, режиссёр ленты Бенни Сэфди настоял на том, что во время съёмки боёв не будут использовать дублёров. Дуэйн должен был сам принять участие в драках, и он согласился с этим.

«Когда я только познакомился с Бенни, мы смотрели записи боёв Марка Керра, которого я в итоге сыграл. Тогда Бенни сказал: "Я хочу снять подобный бой и не делать никаких перебивок". Я знал, что это значит. Он ответил: "Я не хочу делать перебивок. Я хочу сделать натуральную съёмку. У тебя отличный дублер, но я не хочу его использовать". Поэтому я сказал: "Хорошо. Если Марка бьют, то меня тоже будут бить"».

Фильм «Крушащая машина» от студии А24 выйдет в мировом прокате 3 октября. Картина рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Сюжет повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.