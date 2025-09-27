Продюсер объяснил, через сколько окупается кинопроект

Фильмы и сериалы окупятся, если люди будут их смотреть несколько лет, сказал НСН Дмитрий Табарчук.

Практически ни один фильм или сериал быстро не окупается, поэтому продюсеры особенно заинтересованы в том, чтобы проекты работали в долгую, заявил генеральный продюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук.

«У любого продюсера KPI получается не здесь и сейчас. Продюсер зарабатывает только в одном случае: если его проект работает и амортизируется в долгую. Соответственно, любой фильм или сериал, из которого можно сделать франшизу или который люди будут смотреть три-четыре года, окупится. Здесь и сейчас практически ни один проект не отбивается. Мы, как продюсеры, заинтересованы, чтобы проект работал в долгую максимально качественно», — сказал Табарчук в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее актер, продюсер Александр Златопольский заявил спецкору НСН, что окупаемости отечественного кино способствовало появление цифровых платформ во время пандемии и отсутствие конкуренции из-за санкций и ограничений.