Эксперт ответил, кого хотят видеть россияне в кино

Россияне хотят видеть в кино супергероев, с которыми они могли бы себя ассоциировать, сказала Дарья Пугачева.

Сейчас у российских зрителей произошел разворот от голивудского персонажа в сторону отечественного героя, заявила директор по исследованиям «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева.

«Лично мне нравится говорить просто "герой", без приставки "супер". Мы проводили исследование, опрашивая людей об их представлении героя в кино. Сейчас действительно произошел разворот от голливудского персонажа в сторону российского героя. Кроме того, герои для разных поколений свои. Однако, то, что проходило красной нитью через все интервью, - запрос на справедливость. Люди ждут этого. Если говорить про архетипы, то тот герой, который оказался ближе для всех опрошенных, - простой человек или герой по неволе. Этот герой должен быть чем-то понятным нам, чтобы мы могли легко себя с ним соотнести. Этот герой необязательно должен быть идеальным, он где-то может быть грубоватым или простоватым. Однако, когда он сталкивается с какой-то проблемой, он модифицируется в героя, ведет себя как герой. На эту историю сейчас большой запрос у зрителей», — приводит слова Пугачевой спецкор НСН.

По ее словам, сейчас у российских зрителей зарождается новый архетип героя в кино - патриот.

«Второй архетип героя, который интересует россиян, - патриот. Это новый архетип, новый запрос, который только зарождается. Он распадается на локального патриота и большого героя. Как раз у большого героя большой потенциал, чтобы выстроить народную идентичность. Он берет на себя миссию по изменению мира к лучшему. В Нижнем Новгороде, Краснодарском крае есть такие локальные герои в лице чиновников, например», — сказала Пугачева в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

