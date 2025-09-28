Что нужно знать про второй сезон сериала «Чужой: Земля»

Сначала шоу влюбило в себя, но в итоге всё оказалось не так просто.

«Чужой: Земля» — странный сериал. У него классное начало, где гигантские корабли эпично падают на город, ксеноморф кромсает людей, а корпорации ведут политические игры. Следить за этим было одновременно жутко и интересно.

Увы, чем дальше развивался сюжет, тем больше случалось абсурда. Герои слишком часто казались непроходимыми тупицами, сами рушили грандиозные планы и вообще делали всё, чтобы ксеноморфы сбежали и устроили локальный апокалипсис.

Но каким бы спорным ни был сам сериал, FX наверняка считает его успехом. Как иначе, если за первые шесть дней с премьеры он собрал более 9 млн просмотров? Это значит, что второму сезону быть, пусть официально его ещё не анонсировали.

«Чужой: Земля»: главное о сериале

Название: «Чужой: Земля» (Alien: Earth).

Режиссёры: Ноа Хоули, Дана Гонсалес, Угла Хёйксдоуттир.

Актёры: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант и другие.

Жанр: ужасы, фантастика.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Великобритания, США, Таиланд.

«Чужой: Земля»: где смотреть?

23 сентября на FX и Hulu вышли все восемь эпизодов. Официального перевода нет, однако уже много неофициальных озвучек.

О чём сериал «Чужой: Земля»?

Сюжет фокусируется на корпорации «Продиджи», которая владеет примерно пятой частью Земли. Скоро компания станет ещё влиятельнее, так как научилась делать гибридов, синтов с человеческим сознанием. В начале сериала «Продиджи» взяли неизлечимо больных детей и перенесли их личности в синтетические взрослые тела. Эти дети и станут главными героями.

Приоритеты корпорации меняются, когда на её город падает космический корабль. На борту — ксеноморфы, которых привезла другая крупная компания «Ютани». Юный гений, создавший «Продиджи», понимает: чужие наработки стоит захватить и исследовать. Но есть несколько вопросов. Что, если корабль упал не случайно и вдруг конфликт могущественных корпораций приведёт к большой войне? И, быть может, ксеноморфов вообще не стоит исследовать?

Чем заканчивается первый сезон «Чужой: Земля»?

В течение сезона между детьми-синтами и «Продиджами» нарастает конфликт. Корпораты не дают видеться с родственниками, манипулируют и даже стирают героям память, если те ведут себя неправильно. Один из синтов вообще умирает из-за ксеноморфов, когда эксперименты идут не по плану. Так дети доходят до ручки и решают сбежать с острова, где живут с начала событий.

К тому моменту на острове начинается хаос. Корпорация «Ютани» устраивает налёт — всё благодаря киборгу Морроу, который вошёл в контакт с одним из детей-синтов и угрожал его семье. Другая проблема — в чужих, которые сбежали из заточения.

В результате дети попали в плен и вряд ли бы выжили, однако есть пара нюансов. Они научились взламывать технику и контролировать синтов, поэтому взялись кошмарить пленителей и заманивать их в одну ловушку за другой. Главная героиня Венди вообще освоила язык ксеноморфов и теперь даёт им команды. Именно по её приказу чужой перебил целый отряд солдат.

Благодаря этим силам дети-синты ловят всех врагов и заключают их в камере. В финале Венди смотрит на обидчиков и говорит: «Теперь мы правим».

Впрочем, впереди у героев ещё много испытаний. «Ютани» отправила на остров армию, а инопланетное существо, которое напоминает осьминога и обладает острым умом, находит человеческое тело. Так авторы сериала намекают: во втором сезоне случится настоящая бойня.

Чего ждать от второго сезона «Чужой: Земля»?

FX пока не продлила «Землю» на второй сезон, но создатель сериала Ноа Хоули подтвердил: переговоры уже ведутся, а планы на продолжение — грандиозные. При этом режиссёр планирует упростить производство, чтобы фанатам не пришлось слишком долго его ждать. В этом случае можно рассчитывать, что второй сезон стартует уже в конце 2026-го.

FX подтверждает интерес к франшизе. Глава компании Джон Ландграф ещё в 2024-м заявил, что планируется как минимум три сезона.

Центром второго сезона наверняка станет противостояние корпораций. По сути, «Продиджами» отныне управляют Венди и её союзники, ведь настоящий глава компании у неё в плену. Бойцы «Ютани» намерены захватить чужих, а Венди с ними дружит. Это значит, что войны не избежать. Возможно, в неё вмешаются и другие корпорации, которые пока только упоминались.

Другая арка будет связана с тем самым инопланетным осьминогом, который обрёл тело. Он дьявольски умён и опасен, поэтому наверняка превратит остров в преисподнюю. Вероятно, существо выступит главным злодеем и к финалу второго сезона вырвется с острова.