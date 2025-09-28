Какие новые герои появятся в пятом сезоне «Сказочного патруля»

Множество неожиданных сюжетов и встреч разной степени приятности подготовило новое путешествие героинь мультсериала «Сказочный патруль». В 5-м сезоне под названием «Дорога домой» они отправились в загадочную Зартию. Кто те необычные магические существа, которых повстречают волшебницы на своём нелёгком пути? Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них вместе с Тлум.Ру.

Зубастик — один из самых непредсказуемых жителей Зартии. Он мил, пушист и крайне симпатичен, но только на первый взгляд. Стоит доверчивому путнику последовать за малышом в укромное место, как тот обязательно приведёт его к своей стае и покажет острые зубки. Но, вынуждены признать, на коленях у принца Арта этот милашка смотрится очень органично.

Вот он — коварный похититель сладостей, промышляющий в Сладком Княжестве — неуловимый Хват. Мифическое существо, способное молниеносно перемещаться в пространстве и становиться невидимым. Обитает в Зартии, терпеть не может морковь и четверги.

Дрю — робот-дворецкий в замке Зарта и Зейны, его призвание — забота о своих хозяевах и выполнение их приказов. При этом с первым он часто перебарщивает, а второе иногда ставит под сомнение. Он педантичный и самоуверенный, гиперопекающий и убеждённый в своей правоте перфекционист. Его девиз: весь мир может подождать, если пришло время пить чай.

