Рецензия на сериал «Дом Гиннесса»

Поклонники семьи Шелби не останутся разочарованными.

«Острые козырьки» стали первым большим сериалом за авторством Стивена Найта. До этого он запускал британскую версию «Кто хочет стать миллионером», писал сценарии и снимал средние фильмы — самым известным стал камерный «Лок» с Томом Харди. Однако «Козырьки» оказались настолько стильным произведением, что мгновенно стали частью массовой культуры. Наверное, на земном шаре не найдётся уголка, где фанаты не напевали Red Right Hand, не восхищались грустным и при этом завораживающим взглядом Томаса и не скидывали гифки с подписью «Мегахорош».

25 сентября Стивен Найт выпустил сериал «Дом Гиннесса». О той самой семье, что создала легендарный ирландский стаут. О семье, что заложила фундамент книги рекордов. О семье, что превратила распитие пива в ритуал. Интересной ли получалась история Гиннессов? Что ж, до приключений Томаса Шелби она не дотягивает, но всё равно заслуживает похвалы.

«Дом Гиннесса»: главное о сериале

Название: «Дом Гиннесса» (House of Guinness).

Режиссёры: Том Шенкленд, Муния Аки.

Актёры: Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн и другие.

Жанр: драма, биография, история.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Великобритания.

«Дом Гиннесса»: где смотреть?

25 сентября на Netflix вышли все восемь эпизодов. Есть официальные субтитры и много неофициальных озвучек.

Стиль «Острых козырьков» на месте

1868 год, владелец компании «Гиннесс» умирает. Он был столпом, который не допускал ошибок, наращивал обороты, скупал землю и считался несгибаемым. А ещё у него хватало врагов как среди больших шишек, так и среди народа — именно поэтому дорога на отпевание сопровождалась драками.

Теперь же руководить компанией будут дети Гиннесса. У них полно болей, неуверенности и тёмных секретов, которыми можно воспользоваться. Кто-то страдает от психических заболеваний, кто-то влезает в запретные отношения. Чтобы совладать с империей, им придётся многое пережить и учесть неприятный факт: многие называют детей слабыми и попытаются разрушить их наследство.

Если прочитать синопсис, можно подумать, что Стивен Найт снял свою версию «Наследников». Но нет: в «Доме Гиннесса» те же настроение и стиль, что и в «Острых козырьках». Повсюду дух британского кинематографа, на фоне звучат знакомые треки, а герои говорят хлёсткими фразами и дерутся на улицах.

Нюанс в том, что в случае с «Козырьками» произошло космическое волшебство. Кто мог подумать, что Киллиан Мёрфи столь удачно попадёт в образ. Что Red Right Hand от Ника Кейва так удачно ляжет на материал. Что образ мафиози полюбят и станут массово копировать. Необъяснимым образом сошлись все звёзды — вряд ли по воле самого Найта, просто так вышло.

В «Доме Гиннесса» этой магии нет. А без неё сериал становится просто хорошим, но уж точно не великим.

Новинку за многое стоит похвалить. К примеру, за визуал: ирландские грязные улицы с тысячами деталей и особняки с их богатым интерьером и высокими окнами, рваные кофты на работягах и величественные одеяния аристократов, камера, что летает над пылающей гаванью или фокусируется на лице важного персонажа, — всем залюбуешься.

Или за запоминающихся персонажей. Стоит впервые познакомиться с будущей супругой одного из Гиннессов, как вы не захотите с ней расставаться: надменная и острая на язык, но какая же откровенная и симпатичная. Чего говорить о Джеке Глисоне, который после роли Джоффри Баратеона надолго ушёл из кино, а теперь вернулся — сначала в «Песочном человеке», теперь в «Доме Гиннесса». Ему блестяще даются трикстеры с дьявольским огнём в глазах и хитрой улыбкой: иногда он легко решает проблемы, иногда — впутывает семью в такие неприятности, что хоть за голову хватайся.

Да и само повествование приятное. Несмотря на занудные жанры «биография» и «история» в описании сериала, Стивен Найт сделал повествование драйвовым. Гиннессы ищут предателей и пытают невинных, превращают вчерашних врагов в союзников и отправляют на улицы головорезов, прибегают к шантажу и попадаются на крючок, связываются с террористами и встревают в сложные отношения. Событий много, и они талантливо поданы, так что новинку легко спутать со спин-оффом «Козырьков» или новой работой Гая Ричи.

Увы, есть серьёзная проблема. В «Острых козырьках» было много арок, и за них отвечали разные персонажи. Вот только имелась центральная фигура, которая связывала всё воедино и своей харизмой затмевала любые недостатки. Условный Майкл Грей мог заниматься всякой ерундой, однако основой всё равно оставался великолепный Томас. В «Гиннессе» тоже хватает параллельных сюжетов: они обычно равны по значимости и несопоставимы по качеству.

Приятно смотреть, как герой Джека Глисона прибывает в новую страну, завоёвывает сердца местных ирландцев, ведёт опасные переговоры и бегает от врагов. И не особо весело следить за аркой честной и богобоязненной Энн, которая направляет силы на помощь обездоленным и прочую благотворительность. Если она и делает нечто интересное, то потом неистово страдает и замаливает грехи. При этом времени арке Энн уделено даже больше.

По сериалу разбросано много таких примеров, они и делают просмотр неровным. Вот ты с упоением смотришь, как безмерно крутой вышибала Гиннессов пытает людей, а вот уже погружаешься в сомнительные романы старшего брата. Вот следишь за блестящим диалогом между управляющим пивоварни и мятежницей, а вот скучаешь от очередного запоя самого бесхребетного члена семейства. Мыслей бросить шоу при этом не возникает, однако укрепляешься в мысли: «Нет, это уже не уровень «Острых козырьков».

«Дом Гиннесса»: стоит ли смотреть?

У Стивена Найта получился качественный сериал. Его стоит посмотреть хотя бы ради визуала, множества ярких персонажей и динамичной истории. Просто не ждите от «Дома Гиннесса» величия. Как и не ждите, что новинка станет заменой «Острых козырьков».

Оценка «Дома Гиннесса» — 7,5 из 10

Понравилось

Сочный визуал.

Много классных персонажей.

Хлёсткие диалоги.

Динамичный сюжет.

Не понравилось