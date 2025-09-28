Расписание выхода сериала «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским

1 октября состоится премьера сериала «Бар «Один звонок» — шоу с Данилой Козловским в главной роли, которое повествует о следователе Андрее, ищущем пропавшего сына своей жены. Все улики ведут героя к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. В этом месте бармен предлагает гостям не только коктейли, но и возможность позвонить умершим.

В первый сезон войдёт семь серий — они все выйдут одновременно в онлайн-кинотеатре Kion 1 октября. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Бар «Один звонок»:

Эпизод Дата выхода