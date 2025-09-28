Хоррор «Эдем» получил новую дату проката в России

Новую дату выхода с российский прокат фильма «Эдем» (Eden) объявила кинопрокатная компания Global Film. «ИнтерМедиа» напоминает, что в триллере о выживании режиссера Рона Ховарда главные роли сыграли Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург, Пол Глисон. Музыку для фильма написал Ханс Циммер.

© кадр из фильма «Эдем»

- В 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации, - сообщается в синопсисе. - Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.

Первоначально «Эдем» должен был выйти в России в августе, но в последний момент Global Film сообщил о переносе премьеры на неопределенный срок. Теперь датой начала проката названо 9 октября.