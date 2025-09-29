Россияне высказались против показа новостей в кинотеатрах

Активисты одной из политических партий предложили Министерству культуры РФ рассмотреть возможность показа новостей об оборонной и международной политике перед началом сеансов в кинотеатрах. На эту тему редакция «ФедералПресс» провела опрос среди своих читателей.

© РИА "ФедералПресс"

«Нет, лучше бы сразу показывали фильм», – сообщают большинство респондентов.

Согласно результатам, 38 % участников заявили, что с интересом посмотрели бы новости вместо рекламных роликов. Еще 14 % отметили, что такая инициатива помогла бы им оставаться в курсе событий. При этом 45 % опрошенных выступили против – они считают, что лучше сразу переходить к просмотру киноленты. Еще 3 % затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах рассматривают идею возрождения киножурналов, популярной практики в советское время. Помимо этого, обсуждается возможность введения лекций и просветительских выступлений перед показами фильмов.