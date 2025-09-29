Премьера комедийной сказки «Маша и Медведи» состоится 20 ноября

Сегодня авторы представили трейлер комедийной сказки для всей семьи "Маша и Медведи". Картина переосмысливает мотивы классического рассказа Л. Н. Толстого "Три медведя". Премьера в кинотеатрах России - 20 ноября 2025 года. Фильм делается при поддержке онлайн-кинотеатра Иви.

По сюжету Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями - тремя медведями.

В главной роли - Виталия Корниенко (франшиза "Лед", сериал "Тетя Марта"). В фильме также приняли участие Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.

Виталия Корниенко рассказывает: "Моя героиня, Маша, современная девочка, которая случайно попала в сказочный мир. Оказавшись в волшебном лесу, она сначала не верит в происходящее, а потом понимает, что его обитатели не так уж отличаются от обычных людей и у каждого из них даже есть свои трудности, с которыми моя героиня помогает справиться. За время своих приключений Маша понимает, как сильно любит свою семью и что готова на все ради спасения брата".

Режиссер фильма - Антонина Руже ("Самый Новый год"). Над сценарием работал автор кассовых суперхитов "Коты Эрмитажа" и "Царевна-лягушка" Василий Ровенский, который выступил еще и продюсером фильма. Генеральный продюсер картины - Максим Рогальский ("Летучий корабль").