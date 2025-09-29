«Домовенок Кузя 3» обзавелся датой выхода

Анимационный фильм "Домовенок Кузя 3" производства кинокомпании братьев Андреасян выйдет в прокат 18 марта 2027 года. Дату релиза третьей части франшизы ТАСС уточнили в компании "Атмосфера кино", занимающейся прокатом картины.

"Третья часть сказки "Домовенок Кузя" от братьев Андреасян выйдет 18 марта 2027 года", - сообщили в дистрибьюторской компании.

Вторая часть франшизы появится в кинотеатрах годом ранее - 19 марта 2026 года. По сюжету сиквела, домовенок Кузя живет с Наташей и ее семьей, а Баба Яга перебирается в их мир и становится неожиданной помощницей для окружающих. Однако спокойствие героев нарушает появление девочки-домовенка Тихони и Кощея, обладающего магическим артефактом - иглой, вокруг которой и разворачиваются основные события. Картину поставил режиссер Виктор Лакисов, снявший и первый фильм, релиз которого состоялся в декабре 2024 года. По данным ЕАИС, дебютная лента собрала в прокате свыше 1 млрд рублей.