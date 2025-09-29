Начались съемки третьего сезона «Любопытной Варвары»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил об окончании съемок третьего сезона семейного сериала "Любопытная Варвара". Второй сезон стартует уже 2 октября.

События третьего сезона развернутся в детском лагере, куда героев привезут бабушка и дедушка. В первый же день в лагере Варвара и Вася столкнутся с привидением и отравлением детей. Это - новое дело юных детективов.

Съемки проходили в Калининградской области.

В ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Виктор Бычков, Людмила Артемьева, Максим Матузный, Александр Назаров, Алина Рожкова, Антон Рогачев, Валерия Елкина, Ольга Макеева и другие.

Режиссер - дебютант Марк Нуриев.