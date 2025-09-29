Начались съемки комедии с Юрием Стояновым "Дедмобиль"

В Москве начались съемки комедии "Дедмобиль" с Юрием Стояновым в главной роли.

Его герой - шофер Валера, который неожиданно становится водителем сбежавшего из лаборатории "умного такси".

В ролях: Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Евгений Егоров, Дмитрий Колчин, Ольга Тумайкина и другие. Голос "умного такси" держится в секрете.

Режиссер - Владимир Котт ("Непослушник"), продюсера - Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар, создатели успешной комедии "На деревню дедушке".

Даты премьеры пока нет, но есть фото со съемочной площадки.