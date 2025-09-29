В России впервые выйдет культовый фильм Дэвида Линча "Человек-слон"

В российских кинотеатрах впервые покажут культовый фильм Дэвида Линча "Человек-слон".

Душераздирающая история британца Джозефа Меррика глазами легендарного режиссера получил массу номинаций на основные западные кинопремии.

Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джон Хёрт.

Драма в этом году отмечает 45-летие, и по такому случаю компания "Иноекино" выпустит его в 4К-реставрации. Будут доступны две версии: с субтитрами и с озвучкой.

Прокат - с 27 ноября.

Дэвид Линч скончался в начале этого года.