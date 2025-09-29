Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»
29 сентября стартовал 37-й сезон мультсериала «Симпсоны». Шоу продолжает историю знаменитой семейки с отсылками на современную медиакультуру.
В 37-й сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на телеканале Fox и в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 26 января.
Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 29 сентября
- 2-я серия 6 октября
- 3-я серия 20 октября
- 4-я серия 27 октября
- 5-я серия 3 ноября
- 6-я серия 10 ноября
- 7-я серия 17 ноября
- 8-я серия 24 ноября
- 9-я серия 1 декабря
- 10-я серия 8 декабря
- 11-я серия 15 декабря
- 12-я серия 22 декабря
- 13-я серия 29 декабря
- 14-я серия 5 января
- 15-я серия 12 января
- 16-я серия 19 января
- 17-я серия 26 января