Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»

29 сентября стартовал 37-й сезон мультсериала «Симпсоны». Шоу продолжает историю знаменитой семейки с отсылками на современную медиакультуру.

В 37-й сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на телеканале Fox и в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 26 января.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 29 сентября
  • 2-я серия 6 октября
  • 3-я серия 20 октября
  • 4-я серия 27 октября
  • 5-я серия 3 ноября
  • 6-я серия 10 ноября
  • 7-я серия 17 ноября
  • 8-я серия 24 ноября
  • 9-я серия 1 декабря
  • 10-я серия 8 декабря
  • 11-я серия 15 декабря
  • 12-я серия 22 декабря
  • 13-я серия 29 декабря
  • 14-я серия 5 января
  • 15-я серия 12 января
  • 16-я серия 19 января
  • 17-я серия 26 января