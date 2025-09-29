29 сентября стартовал 37-й сезон мультсериала «Симпсоны». Шоу продолжает историю знаменитой семейки с отсылками на современную медиакультуру.

В 37-й сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на телеканале Fox и в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 26 января.

Расписание выхода 37-го сезона мультсериала «Симпсоны»

Эпизод Дата выхода