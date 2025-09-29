Начались съемки фэнтези «Варвара-Краса» с Петровым и Биковичем

В России стартовал съёмочный процесс фильма «Варвара-Краса» в жанре семейного фэнтези. Премьера ленты в кино запланирована на март 2027 года.

Действие «Варвары-Красы» разворачивается в сказочной стране, царь которой обещает женить своего сына на дочери повелителя подводного мира Берендея. Однако вместо жениха под воду отправляется простой кузнец, что меняет ход событий.

Создатели также поделились первыми кадрами со съёмочной площадки.

© Бюллетень кинопрокатчика

© Бюллетень кинопрокатчика

© Бюллетень кинопрокатчика

© Бюллетень кинопрокатчика

© Бюллетень кинопрокатчика

Участие в съёмках принимают Рината Тимербаева, Виталия Корниенко, Александр Петров, Милош Бикович, Кирилл Плетнев, Никита Полицеймако и другие. Режиссёром выступил Антон Ланшаков.