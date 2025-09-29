Трагикомедию «Джей Келли» с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером покажут 14 ноября

Стриминговый сервис Netflix выпустил собственный трейлер драматической комедии «Джей Келли», главные роли в которой сыграли Джордж Клуни и Адам Сэндлер. Премьера фильма на платформе состоится 14 ноября.

Сюжет ленты расскажет о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе.

В фильме также сыграли Лора Дерн, Райли Кио, Эмили Мортимер и Грета Гервиг. Режиссёр — Ноа Баумбак («История о супружестве», «Бесподобный мистер Фокс»).