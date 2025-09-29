Что известно о фильме «Король и Шут. Навсегда»

В 2026 году в прокат выйдет фильм «Король и Шут. Навсегда» — продолжение хитового сериала «Король и Шут». Вышедшая в 2023 году панк-сказка рассказывала о становлении легендарного музыкального коллектива и знакомила зрителей с фэнтезийным миром, в котором оживают герои песен «КиШа». События полнометражной ленты вновь развернутся в сказочной реальности — на этот раз Горшок и Князь будут сражаться с коварным Некромантом. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет фильм «Король и Шут. Навсегда», раскрывает детали сюжета и актерский состав картины.

Главное о фильме

Страна: Россия

Россия Жанр: фэнтези, мюзикл, комедия, приключения, драма

фэнтези, мюзикл, комедия, приключения, драма Возрастное ограничение: 16+

16+ Режиссер: Рустам Мосафир

Рустам Мосафир Когда выйдет: 2026 год

2026 год Покажут ли в кинотеатрах: да

да В главных ролях: Константин Плотников и Влад Коноплев

Дата выхода

О том, что у сериала «Король и Шут» появится полнометражное продолжение, заговорили в мае 2024 года. Тогда же стало известно, что его премьера состоится в 2025 году. Однако релиз в итоге перенесли на начало 2026-го. 19 февраля 2026 года фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат.

«Король и Шут. Навсегда» создается при поддержке «Кинопоиска» — после кинотеатрального релиза картину можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре. Сейчас, по данным сервиса, премьеры ждут 129 тысяч человек.

Сюжет

События фильма «Король и Шут. Навсегда» развернутся в фэнтезийном мире, вдохновленном творчеством панк-группы. В этом мире живут герои песен «Короля и Шута»: ведьмы, колдуны, оборотни и другие магические существа.

Сказочная вселенная вновь в опасности — злодей Некромант (Илья Гришин) воскресил полчища мертвецов, которые вот-вот уничтожат всех местных жителей. Горшок (Константин Плотников), который теперь (в конце оригинального сериала лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев ушел из жизни. Его сказочное альтерэго — Горшок — продолжил жить в мире песен группы) существует только в сказке, понимает, что не сможет защитить свой дом в одиночку. Поэтому он похищает Андрея Князева (Влад Коноплев) из реального мира и просит его о помощи.

Горшка и Князя ждет очередное опасное путешествие. Компанию героям составят их боевые подруги — Вдова (Дарья Мельникова) и Принцесса (Вера Вольт).

По словам режиссера картины Рустама Мосафира, «Король и Шут. Навсегда» — это мрачная фэнтези-история, в которой есть место серьезному злу и черному юмору.

При работе над фильмом создатели практически отказались от компьютерной графики — всех обитателей сказочного мира создают с помощью сложного грима и аниматроников. Пока неизвестно, с какими именно персонажами столкнутся Горшок и Князь. По некоторым данным, в полнометражном фильме планируют экранизировать песни «Мертвый анархист», «Воспоминания о былой любви» и «Проклятый старый дом».

Сюжет сериала «Король и Шут»

Друзья-музыканты Горшок и Князь (Константин Плотников и Влад Коноплев) спасли королевскую дочь Принцессу (Вера Вольт) из лап злобного Колдуна. Князь влюбился в Принцессу, а Горшок — во Вдову (Дарья Мельникова). В финале истории друзья отказались от главной награды — должности придворных бардов — и отправились навстречу приключениям вместе со своими возлюбленными.

Параллельно с этим сериал рассказывал о создании «Короля и Шута». Шоу затронуло все основные моменты из истории панк-группы: знакомство Михаила «Горшка» Горшенева и Андрея «Князя» Князева, расширение коллектива, написание песен и знакомство музыкантов с их будущими женами. Участники «КиШа» прошли путь от выступлений в барах до масштабного шоу в «Юбилейном».

Еще один важный момент, о котором рассказывал сериал, — наркотическая зависимость Михаила Горшенева. В финале шоу лидер «Короля и Шута» ушел из жизни.

Производство и создатели

Первые новости о фильме по мотивам песен легендарной панк-группы появились в сети 23 мая 2024 года.

Изначально картина получила название «Как в старой сказке» — именно так называется пятый альбом «Короля и Шута». Осенью 2024-го название проекта изменили на «Король и Шут. Навсегда». Над созданием фильма работает команда, создавшая сериал «Король и Шут».

В режиссерское кресло вернулся постановщик Рустам Мосафир. Сценарий фильма он написал вместе с Александром Бузиным, который тоже работал над оригинальным сериалом. Оператором картины стал Степан Бешкуров («ЮЗЗЗ»), а за музыкальное наполнение отвечал Алексей Горшенев — лидер рок-группы «Кукрыниксы» и младший брат Михаила Горшенева (Горшка). Над созданием фильма также работали художницы Ольга Михайлова («По щучьему велению») и Александра Фатина («Комбинация») — они отвечали за дизайн костюмов и декораций. Среди создателей фильма — один из основателей «Короля и Шута» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков.

Съемки фильма «Король и Шут. Навсегда» стартовали в октябре 2024 года. В качестве локации для натурных съемок была выбрана Мурманская область. Фильм создавали на полуострове Рыбачий на берегу Баренцева моря — «Король и Шут. Навсегда» стал первой картиной, снятой в этом месте.

Павильонный блок съемок проходил в Санкт-Петербурге.

Актерский состав

К ролям Горшка и Князя вернутся Константин Плотников и Влад Коноплев — именно они играли легендарных панков в сериале «Король и Шут». В фильме появятся Принцесса и Вдова — возлюбленные главных героев из оригинального шоу.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» познакомит зрителей и с новыми героями — одним из них станет злодей по имени Некромант. Это персонаж из одноименной песни «Короля и Шута», вышедшей в 2002 году. Роль коварного трикстера досталась актеру Илье Гришину, известному по роли цесаревича Павла в сериале «Великая». Вдохновением для образа Некроманта стал британский певец Дэвид Боуи.

Гришин рассказал, что его Некромант — это непредсказуемый и очень необычный герой. «У него есть шутовское начало, он плут, но в то же время очень серьезен. У него есть идея: как все трикстеры, он хочет не то чтобы разрушения мира, он хочет открыть ему глаза», — объяснил актер.

Какие актеры сыграют в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Возможно, небольшую роль в фильме сыграет и один из основателей «Короля и Шута» — рок-музыкант Андрей Князев. В сериале 2023 года он играл вельможу по имени Барон, а его супруга Агата Нигровская исполняла роль Баронессы.