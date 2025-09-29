Каким будет хоррор «Невеста» с Кристианом Бейлом

Весной 2026 года на экраны выйдет научно-фантастический хоррор «Невеста» от режиссера Мэгги Джилленхол, чья экранизация романа Элены Ферранте «Незнакомая дочь» была номинирована на три премии «Оскар». «Невеста» обещает быть новым прочтением классической истории о возлюбленной Франкенштейна — гораздо более динамичным, жестоким, кровавым и «панковским». Что известно о грядущей новинке, кто сыграет в картине и покажут ли ее в России — в материале «Ленты.ру».

«Невеста»: Главное о фильме

Оригинальное название: The Bride

The Bride Дата выхода: март 2026 года

март 2026 года Страна: США

США Жанр: ужасы, научная фантастика, драма

ужасы, научная фантастика, драма Режиссер: Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол Сценарист: Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол В ролях: Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол

«Невеста» — будущий американский научно-фантастический фильм ужасов, новое прочтение классического хоррора «Невеста Франкенштейна» 1935 года. В главных ролях — Джесси Бакли, звезда «Чернобыля» от HBO, и оскароносный Кристиан Бейл, известный по ролям в «Американском психопате» и «Темном рыцаре». Кресло постановщика займет Мэгги Джилленхол, старшая сестра актера Джейка Джилленхола. «Невеста» станет ее третьей режиссерской и сценарной работой.

Дата выхода

Изначально планировалось, что «Невеста» выйдет на большие экраны в сентябре 2025 года. Однако фильм столкнулся со сложным периодом постпродакшена, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. В итоге премьеру перенесли на полгода вперед. Фильм «Невеста» выйдет в кинотеатрах 6 марта 2026 года.

Покажут ли новинку в России, пока неясно. Кинокомпания Warner Bros. ушла из России еще в 2022 году. Причем она запретила не только показ премьер в кино, но и трансляцию своих проектов по телеканалам. Правда, некоторые картины Warner Bros. в стране все же выходят — например, в июле 2025 года в рамках «предсеансового обслуживания» в кино показывали нового «Супермена» в профессиональном дубляже.

Сюжет

В основу сюжета «Невесты» легла лента Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна» 1935 года, экранизация романа Мэри Шелли 1818 года «Франкенштейн, или Современный Прометей».

Правда, работу Мэгги Джилленхол нельзя назвать ремейком. В оригинальном фильме сама невеста практически не появляется: большая часть сюжета посвящена ее созданию и оживлению, потом девушка отвергает монстра и тот разрушает лабораторию.

«В оригинальной «Невесте Франкенштейна» невеста появляется в фильме всего на три минуты и не разговаривает, и это кардинально отличает ее от нашей невесты», – Мэгги Джилленхол, режиссер фильма «Невеста».

В оригинале действие разворачивается в первой половине XIX века, а Мэгги Джилленхол переносит события в Чикаго 1930-х. Именно туда отправляется одинокий Франкенштейн, чтобы обратиться за помощью к доктору Евфронию — тот должен помочь ему создать возлюбленную.

В оригинальном произведении Мэри Шелли Виктор Франкенштейн оживляет монстра, созданного из частей тел трупов. Монстр требует у своего создателя сделать для него жену — тогда чудовища смогли бы жить в уединении в джунглях, вдалеке от людского рода. Франкенштейн сначала соглашается, а потом понимает, что в результате такого союза всю землю могут заполонить монстры — и уничтожает женское создание.

В классическом же хорроре пару для монстра хочет создать не он сам, а сумасшедший доктор Септимус Преториус, бывший учитель Генри Франкенштейна (киноделы переименовали его, посчитав имя Виктор слишком суровым). Он заставляет чудовище похитить Элизабет, жену ученого, чтобы тот согласился помочь в эксперименте. В конце концов Преториус и Франкенштейн оживляют монстра-женщину, но даже она отвергает чудовище. Отчаянный и разочарованный, монстр взрывает лабораторию вместе с собой, невестой и Преториусом.

Трейлер

Весной 2025 года трейлер картины показали на CinemaCon — выставке киноиндустрии, где студии традиционно анонсируют свои будущие проекты.

«Судя по кадрам, которыми поделилась Джилленхол, их брак [монстра и его невесты] — это адский союз. В конце концов, недавно раскрытый слоган фильма: "А вот и невеста, мать ее!"» — пишет Variety.

Видео начинается с того, что главная героиня, которую играет Джесси Бакли, падает с лестницы и ломает себе кости. После этого девушка оказывается на операционном столе, где ее зашивают, но лишь для того, чтобы сделать парой для монстра Франкенштейна. В итоге между ней и чудовищем завязывается роман (чего в оригинале не было, там невеста отвергла монстра), «полный крови, насилия и всеобщего разврата».

Кстати, судя по этому ролику, у невесты в фильме будет имя. Ни в книге, ни в картине 1935 года оно не называется.

Актеры и роли

В «Невесте» по-настоящему звездный каст, но создатели пока не раскрыли все роли, которые сыграли в фильме известные актеры.

Кто сыграет в «Невесте»

Кроме того, в списке актеров заявлены Джон Магаро («Прошлые жизни»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), Джулианна Хаф («Тихая гавань»), Луис Канселми («Призрачная башня») и другие.

Создание

Мэгги Джилленхол признавалась, что идея фильма пришла к ней, когда она увидела на одной вечеринке парня с татуировкой невесты Франкенштейна. Режиссера это зацепило, и она решила переосмыслить классический хоррор.

«Меня очень интересуют монстры, и я думаю, что в каждом из нас есть частичка чего-то чудовищного. Монстры в нашем фильме совершают чудовищные поступки, но они также и наши герои», – Мэгги Джилленхол, режиссер фильма «Невеста».

Сначала ходили слухи, что «Невеста» будет мюзиклом, но в итоге они не подтвердились. Тем не менее актеры называют картину «панк-рокерской», а исполнительница главной роли Джесси Бакли отмечала, что сценарий к фильму написан «электрическим языком», который она никогда не видела в кино. А еще в ленте все же будет несколько танцевальных номеров — об этом говорил актер Питер Сарсгаард.

Кроме того, картина обещает быть кровавой и откровенной. Ассоциация киноактеров США (MPA) присвоила «Невесте» рейтинг R (Restricted), так что посмотреть фильм в кино смогут только подростки старше 17 лет. Обычно такой рейтинг дают картинам, в которых есть жестокие сцены насилия, ненормативная лексика, обнаженка и секс. Как правило, ленты с рейтингом R изначально снимают с не очень высоким бюджетом, чтобы компенсировать будущие потери в прокате. В то же время бюджет «Невесты» составил 100 миллионов долларов, что сравнимо, например, с бюджетом «Марсианина» (108 миллионов) и «Главного героя» (120 миллионов).

Оператором «Невесты» стал Лоуренс Шер, работавший над комедиями «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Пол: Секретный материальчик». За монтаж отвечал Дилан Тиченор, который отметился в проектах «Нефть», «Город воров» и «Самый пьяный округ в мире». Музыку к картине написала Хильдур Гуднадоуттир, автор саундтрека для сериала «Чернобыль» и культового «Джокера» от DC. Художником-постановщиком «Невесты» выступила Карен Мерфи, работавшая над фильмами «Звезда родилась» и «Великий Гэтсби». А за костюмы отвечала Сэнди Пауэлл, которая одевала актеров в «Острове проклятых» и «Отступниках».