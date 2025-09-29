Вышел трейлер шестого сезона «Обратная сторона Земли»

Создатели фантастического мультсериала «Обратная сторона Земли» представили трейлер шестого сезона — он станет финальным.

© Чемпионат.com

Авторы пообещали зрителям эпичную развязку: увидеть заключительные серии фанаты смогут уже 13 октября.

«Обратная сторона Земли» — комедийный мультсериал от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Проект рассказывает об инопланетянах, которые по воле случая оказываются на планете Земля и пытаются изменить её на свой лад. Шоу стартовало в 2020 году — с тех пор авторы выпустили пять сезонов, чередуя их премьеру с «Риком и Морти».