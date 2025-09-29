«Братом» единым: Как Россия осталась без киногероев
При наличии достойного сценария образ героя в российском кино мог бы воплотить Данила Козловский, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата», сказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Российским зрителям нужен решительный и справедливый киногерой, заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя». По его словам, такие герои не просто дают надежду, а воодушевляют на действия. Потребность в справедливых героях объясняет популярность фильмов «Брат», «Брат 2» и «Батя», также подчеркнул Гордеев. Однако Шнейдеров заметил, что вопрос нехватки героя стоит в российском кино куда более остро.
«Герой – человек, в которого играют дети. У нас таких нет. Были герои, но, к сожалению, не самые удачные. Это, например, ребята из фильма «Бригада». Все играли в Сашу Белого, Пчелу (персонаж Виктор Пчелкин - прим. НСН), Космоса (персонаж Космос Холмогоров -прим. НСН). Проблема героя – одна из главных, которую сегодня должен решить российский кинематограф. Настоящих героинь, как условная Лара Крофт, у нас тоже нет. Однако их недостает и в американском кино. Это классическое гендерное неравноправие. Большинство зрителей смотрят на героев-мужчин. Проблема нехватки героя – проблема идей и сценариев, мышления. В России, безусловно, есть актеры, которые могли бы сыграть героя. Тот же Александр Петров для этого не подходит, но Данила Козловский при определенных сценариях мог бы воплотить героя. Пока не сложилось», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, в американском кино немало успешных примеров воплощения образа героя.
«В США выработали технологию образа, начиная с восточных единоборств - Чака Норриса, Брюса Ли. Затем появились качки – Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Далее брутальный Брюс Уиллис - пьющий, но в нужный момент спасающий мир. Потом пришли незаметные ребята с лицом комбайнера из Оклахомы - Мэтт Дэймон. Это целая эволюция героя. В России же существует только убийца Данила Багров из фильмов "Брат" и "Брат 2". Герой вершит правосудие без суда. По законам американского кинематографа «хороший полицейский» должен был бы его пристрелить», - подчеркнул кинокритик.
Как добавил Шнейдеров, важно, чтобы киногерои отражали семейные ценности, оставаясь при этом яркими личностями.
«У всех американских героев семья на первом месте. Даже если он развелся с женой, все равно спасает ребенка, а супруга по сюжету к нему возвращается. Эти семейные ценности, которые несут герои, очень важны. У того же Данилы Багрова ни жены, ни детей, только брат, который его предает. Нам нужны герои, которые несут справедливость, добро, заботятся о семье, детях. Однако сегодня, когда мы выставили, на мой взгляд, совершенно странные традиционные ценности, образ героя практически нивелируется. Получается очень "правильный" человек», - заявил он.
С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения кино, дискредитирующего духовно-нравственные ценности. Как сообщала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, после этого Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы.
Однако первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов заявил «Радиоточке НСН», что сериал «Бригада» и фильмы Алексея Балабанова не стоит запрещать. По его словам, подобные кинопримеры полезны, поскольку помогают понять, как выглядело российское общество еще 20-30 лет назад.