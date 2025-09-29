«Братом» единым: как Россия осталась без киногероев

При наличии достойного сценария образ героя в российском кино мог бы воплотить Данила Козловский, заявил НСН Давид Шнейдеров.

Если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата», сказал в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Российским зрителям нужен решительный и справедливый киногерой, заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в рамках форума «Российская креативная неделя». По его словам, такие герои не просто дают надежду, а воодушевляют на действия. Потребность в справедливых героях объясняет популярность фильмов «Брат», «Брат 2» и «Батя», также подчеркнул Гордеев. Однако Шнейдеров заметил, что вопрос нехватки героя стоит в российском кино куда более остро.

«Герой – человек, в которого играют дети. У нас таких нет. Были герои, но, к сожалению, не самые удачные. Это, например, ребята из фильма «Бригада». Все играли в Сашу Белого, Пчелу (персонаж Виктор Пчелкин - прим. НСН), Космоса (персонаж Космос Холмогоров -прим. НСН). Проблема героя – одна из главных, которую сегодня должен решить российский кинематограф. Настоящих героинь, как условная Лара Крофт, у нас тоже нет. Однако их недостает и в американском кино. Это классическое гендерное неравноправие. Большинство зрителей смотрят на героев-мужчин. Проблема нехватки героя – проблема идей и сценариев, мышления. В России, безусловно, есть актеры, которые могли бы сыграть героя. Тот же Александр Петров для этого не подходит, но Данила Козловский при определенных сценариях мог бы воплотить героя. Пока не сложилось», - сказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, в американском кино немало успешных примеров воплощения образа героя.

Как добавил Шнейдеров, важно, чтобы киногерои отражали семейные ценности, оставаясь при этом яркими личностями.

«У всех американских героев семья на первом месте. Даже если он развелся с женой, все равно спасает ребенка, а супруга по сюжету к нему возвращается. Эти семейные ценности, которые несут герои, очень важны. У того же Данилы Багрова ни жены, ни детей, только брат, который его предает. Нам нужны герои, которые несут справедливость, добро, заботятся о семье, детях. Однако сегодня, когда мы выставили, на мой взгляд, совершенно странные традиционные ценности, образ героя практически нивелируется. Получается очень "правильный" человек», - заявил он.

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения кино, дискредитирующего духовно-нравственные ценности. Как сообщала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, после этого Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы.

Однако первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов заявил «Радиоточке НСН», что сериал «Бригада» и фильмы Алексея Балабанова не стоит запрещать. По его словам, подобные кинопримеры полезны, поскольку помогают понять, как выглядело российское общество еще 20-30 лет назад.