Какие сборы пророчат фильму «Август»

Ожидания кинотеатров в сентябре оправдались — проекты «Дракула» и «Август» вполне оправдали ожидания, можно сказать, что прокат начал оживать, сказал НСН Роман Исаев.

© Кадр из фильма

Сборами свыше 250 млн рублей за 4 дня после премьеры военный фильм «Август» оправдал возложенные на него ожидания, в перспективе фильм может собрать от 700 млн до миллиарда рублей. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

С 25 сентября в прокат вышел военный фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвёртого)», премьера которого ожидалась еще в марте. С первых же выходных он возглавил прокат в России, собрав за 4 дня после премьеры 250,7 млн рублей. Исаев предположил, что всего фильму «Август» удастся собрать от 700 млн до миллиарда рублей.

«Это вполне достойный результат, ожидания от проекта оправдались. Сентябрь — очень непростой месяц для проката, праздничные даты отсутствуют. Стоит учесть, что подобное кино сложно воспринимается молодой аудиторией, которая предпочитает развлекательный контент, а не серьезную драматическую историю, кроме того, есть большие сомнения относительно узнаваемости книги Богомолова, которую знает и очень любит более старшее поколение. Следует признать, что проект состоялся. Сколько может собрать картина, пока сказать сложно: традиционно сыграет роль “сарафанное радио”, то, насколько зритель будет готов рекомендовать проект. Если все сложится хорошо, думаю, что к миллиарду фильм вполне может двинуться, но надо будет смотреть на динамику будних дней. Пока предполагаю, что фильм соберет от 700 млн рублей до миллиарда», — сказал Исаев.

Собеседник НСН добавил, что прокат в сентябре в целом оправдал ожидания кинотеатров.

«Можно сказать, что ожидания кинотеатров в сентябре оправдались. Уровень ожидания от таких проектов, как “Дракула” и “Август”, был достаточно высоким. На мой взгляд, “Дракула” идет даже с превышением изначального прогноза. Благодаря этим двум фильмам прокат в сентябре начал оживать», — подытожил он.

