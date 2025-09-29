Жан Дюжарден сражается с пауком в трейлере фильма «Дорогая, я уменьшаюсь»

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Дорогая, я уменьшаюсь» (L'homme qui rétrécit) обнародовала 29 сентября 2025 года кинокомпания «Парадиз». Главные роли в фантастической драме режиссера Яна Кунена («Доберман», «Право на «лево») исполнили Жан Дюжарден, Мари-Жозе Кроз, Стефани Ван Веве, Серж Свисен, Дафне Ришар, Салим Тальби.

© Постер

В центре сюжета мужчина по имени Поль (Дюжарден), который во время выхода в море сталкивается с радиоактивным туманом, после которого замечает странные изменения в своем теле - он начинает стремительно уменьшаться. Медицина бессильная справиться с проблемой, и вскоре Полю, ставшему ростом всего 5 сантиметров, приходится бороться за выживание в собственном доме, где даже собственная кошка и паук представляют для него смертельную опасность.

Фильм основан на одноименном романе американского писателя Ричарда Мэтисона, вышедшем в 1956 году. Картина также стала ремейком ленты «Невероятно худеющий человек» 1957 года. Главную роль в ней исполнил Грант Уильямс.

Во французский прокат «Дорогая, я уменьшаюсь» выйдет 29 октября, в российский - 27 ноября.